陸客湧入打針 港驚傳HPV「水貨針」 打完全身紅疹不退

2019-04-29 16:30 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



九價HPV疫苗內地一針難求，日前有內地「打針團」逼爆香港養和醫院搶打疫苗。香港驚傳不良診所為牟取暴利，以正版美國默克(Merck)藥廠九價HPV疫苗招徠內地客，再魚目混珠，換成來歷不明的水貨疫苗為客人接種；有客人注射「水貨」疫苗後，出現嚴重過敏反應，大公報報導，偷龍轉鳳行徑被揭破後，涉事醫生直認違法使用水貨疫苗：「疫苗只是從德國調過來，不是假的。」該診所雖已被舉報但至今仍繼續此違法行為。

「我特地從內地遠道而來，到香港診所注射唯一獲衛生署註冊，屬美國默克藥廠的九價HPV疫苗，就是因為對香港疫苗監管比較有信心。但最後我發現自己接種的疫苗，竟然是來歷不明！」報導指出，來自浙江的王小姐，早前透過內地中介網站，花費8000港元（約1020美元）預約在旺角太子道西某診所注射九價HPV疫苗。但她在去年9月底接種第一針後，全身皮膚出現紅腫，身上紅疹更久久不退，回到內地多次到醫院皮膚專科求診亦未能根治，遂引起她懷疑診所注射的疫苗。

報導說，其後王小姐登入美國默沙東藥廠的香港官方網站查看，更驚訝發現她到診所注射的九價HPV疫苗，包裝竟與藥廠官網所述的有所出入。王小姐在去年11月連同數名親友到診所理論，診所L姓男醫生初時向她們一行人多次堅稱，「疫苗不可能是假的。」其後，王小姐展示從網上搜集得來的證據時，L醫生忽然改口：「我一直不能夠說……因為這個是他們（美國默克藥廠）從其他地方調過來的……」其後，L醫生聲稱疫苗從德國進口。

「我們知悉被接種『水貨針』之後，曾經透過電郵向衛生署詳述事件，也有提供證據，正式投訴診所行為有問題，但事隔多月仍未有回覆。」王小姐憂心忡忡表示，最擔心的是疫苗成分不明，影響身體健康，故希望衛生署可以盡快介入事件。而據消委會提供數據顯示，去年收到的疫苗接種投訴較前年直線飆升，達2462宗，當中更首次出現三宗「懷疑假貨」案例。