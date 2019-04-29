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30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

年度預算297億 北京清華蟬聯最富大學

2019-04-29 12:53世界日報 綜合29日電

圖為北京清華大學校門口。(取材自清華大學官網)
圖為北京清華大學校門口。(取材自清華大學官網)
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中國今年有八所大學年度預算超過百億元人民幣，其中，北京清華大學繼續蟬聯最富大學，總預算達297.21億元人民幣，大幅領先其他學校。排名第二的是浙江大學北京大學則從去年的第六，爬升到第三名。

據北京青年報報導，中國75所教育部直屬大專院校陸續公布今年財務預算，北京清華大學繼續穩居首位，不僅比去年增加了27億元，且比今年排在第二名的浙江大學多出100多億元。北京大學去年從第二慘跌到第六，年度預算從2017年的193.45億減至125.54億元，今年則有明顯回升，總預算超過190億元，躋身第三名。

今年預算超過百億元人民幣的大學共八所，包括北京清華大學、浙江大學、北京大學、中山大學、上海交通大學、復旦大學、華中科技大學、武漢大學。

總體來看，中國東部院校的預算遠高於西部院校，且理工科院校的預算也遠高於文科院校的趨勢並沒有改變。

報導指出，儘管與理工科大學的預算差距還很大，但今年一些傳統文科名校的預算有明顯增加，最明顯的是北京師範大學，年度預算從去年的66.12億元，猛增到81.85億元，增幅近24%，排名也從去年的第20，提升到第16位；中國政法大學的年度預算則從去年的13.5億元，增加到了16.93億元。這與去年以來教育部提出「推進新文科建設」有關。

北京大學人民幣浙江大學
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