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歷經統獨風波 吳寶春將出席上海二店開幕

2019-04-29 10:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

曾被大陸網友質疑「台獨」的台灣麵包師傅吳寶春，將在今天上午10點半出席第二家店開幕，目前已經在店裡與工作人員做最後準備。

吳寶春首家大陸門市於去年12月18日開幕，但在開幕前陷入統獨爭議，遭到部分大陸網友揚言抵制，首家門市開幕當天，吳寶春並未現身。

當時在輿論壓力下，吳寶春發出聲明表示兩岸一家親，支持九二共識。

左二穿白衣者是吳寶春。特派記者林宸誼/攝影
左二穿白衣者是吳寶春。特派記者林宸誼/攝影
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吴寶春上海第二家店今天上午開幕。特派記者林宸誼/攝影
吴寶春上海第二家店今天上午開幕。特派記者林宸誼/攝影
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吳寶春台獨
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