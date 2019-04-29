上海國際旅遊度假區 破5100萬人次

2019-04-29 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海國際旅遊度假區近日發布最新統計，啟動運營三年來，度假區已累計接待遊客超過5100萬人次。

新華社報導，上海國際旅遊度假區設計之初，重點考慮了境內遊客需求，特別是3小時車程可以抵達上海的遊客的需求。也就是說，長三角地區是上海國際旅遊度假區到訪遊客的主要來源地，度假區內的上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願湖等均受益於長三角旅遊的輻射效應。

上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任李貴榮說，數千萬來自五湖四海的中外遊客和廣大市民朋友造訪了度假區，度假區作為世界級旅遊目的地和市民休閒度假首選地功能正不斷完善。

目前，度假區圍繞上海建設世界著名旅遊城市的發展目標，正在重點培育和發展旅遊度假、文化創意、會議展覽、商業零售、體育休閒等產業，打造現代服務業高地。

上海申迪（集團）有限公司副總裁王慶國表示，今年的國際旅遊度假區將推出精彩紛呈的活動，促進長三角居民互訪，舉辦連通滬蘇兩地的奕歐來上海—蘇州雙城自行車騎行挑戰賽等。

度假區內，新近獲批大陸國家4A級旅遊景區的上海薰衣草公園，將於5-6月持續舉辦一年一度的上海薰衣草節活動。這一個節慶活動每年接待遊客近30萬人次，其中相當部分的遊客是上海及周邊城市的居民。

日前舉辦的上海市旅遊工作會議透露，今年上海將從深化長三角合作體制機制、共建長三角一體化旅遊示範區、共同打造文化旅遊精品等方面，共同推進長三角地區的文化和旅遊一體化發展。