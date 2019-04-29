呼馬開江文化周 千人品江魚

2019-04-29 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



邊境小城黑龍江省呼瑪縣第六屆開江主題文化周活動，28日在中俄界江黑龍江呼瑪段江畔公園啟幕。現場進行鄂倫春族祈福表演、千人品江魚等活動，吸引大批遊客。圖為孩子們品嚐江魚。 中新社 分享 facebook 中國大陸邊境小城黑龍江省呼瑪縣第六屆開江主題文化周活動，28日在中俄界江黑龍江呼瑪段江畔公園啟幕。活動匯集俄羅斯專場文藝演出、俄羅斯風味美食品鑒、千人品江魚、中俄籃球友誼賽以及中俄旅遊、文化等眾多國際化活動，體現俄羅斯風情、鄂倫春民俗和黑土地文化的巧妙融合。

中新社報導，呼瑪縣因呼瑪河而得名，又名「呼瑪爾」，為黑龍江省與俄羅斯邊境線最長的縣域。呼瑪不僅是中國少數民族鄂倫春族居住地之一，民族文化獨具特色，而且物產豐饒，自古就有「黑水鑲邊、黃金舖地」之稱，曾年產黃金萬兩之多。

28日上午，綿延1公里長的呼瑪縣江畔公園內，印有活動主題「酷炫民族風、冰湧兩岸情」字樣的彩旗隨風起舞，10個取自當地名貴魚種「大馬哈魚」和「哲羅魚」之意的「哈哈」、「羅羅」吉祥物成為一道靚麗的風景。充滿神秘感的鄂倫春族祈福表演、激情歡快的俄羅斯風情舞蹈讓國內外來賓和遊客讚不絕口。

在千人品江魚活動現場，來自俄羅斯阿穆爾州的杜賓斯基興奮地說，這條江是中國和俄羅斯的界江，非常榮幸能參加這次開江節活動。「我最喜歡吃鯽魚燉豆腐，湯汁的味道非常鮮美，明年的開江節我還要來」。

本屆開江主題文化周活動，以慶祝中俄建交70周年為主線，以突出展示當地鄂倫春特色民族文化、俄羅斯民族風情和中俄友誼為載體，充分展示呼瑪獨特的文化魅力、生態魅力、資源魅力和發展潛力。