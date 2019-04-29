德陽面具世家 四代傳承「笑和尚」

2019-04-29 02:08 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



陸家一家三代都是手藝人，陸少才的父親陸克弟（中），現已86歲高齡。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 在川西傳統獅舞表演中，引獅人頭戴「笑和尚」面具、手拿拂塵或蒲扇，指引獅子上下翻騰，十分熱鬧。這種極具特色的「笑和尚」面具，代表著川西古老民俗，但手工製作的面具如今已十分少見。在四川德陽廣漢市南豐鎮，還有這樣一個笑臉面具世家，仍然保留著傳統手工匠人的傳承和堅守。

在南豐鎮笑臉面具世家陸少才家中，到處可見笑臉面具，傳統面具在他手裡不斷創新，又不失民俗特色。陸家一家四代都從事這項傳統手藝行業，其祖傳面具手工藝，在當地乃至全省都有一定名氣。

陸少才的父親陸克弟生於1933年，孩提時代就開始學習笑臉面具的製作工藝。以紅泥巴做模，手工草紙為原材料，糊上四五層後，再刷上天然桐油，讓它自然晾乾。一個面具需要經過泥模、貼紙、取模、刮膩子、繪製等七八道程式，通常需要花費四五天時間。

「每到過年，最開心的就是跟著獅燈隊到處跑，挨家挨戶去拜年。」從小耳濡目染，陸少才對笑臉面具情有獨鍾，逐漸揣摩、研究製作工藝。上世紀80年代，大陸改革開放初期，農村舞獅隊達到鼎盛時期，陸家的「笑和尚」面具訂單最多時一天達到上百個。而隨著時代發展，傳統獅舞已漸漸退出歷史舞台。陸少才說，現在已經很少有製作面具的手藝人了；但對文化的留存，就是讓大家記住歷史，感受先輩的智慧結晶。

為了讓當地民俗文化得到更好的傳承和發揚，陸少才製作的笑臉面具，已被放入廣漢南豐非遺博物館。陸少才說，發展必須創新，今後他準備將面具和三星堆文化相結合，打造出具有三星堆特色的臉譜面具，面具手工藝才能走得更遠。