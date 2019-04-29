青海黃南藏族州 傳承熱貢文化

2019-04-29 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



世界非遺項目熱貢藝術發祥地青海省黃南藏族自治州，傳統村落裡「家家有畫師、戶戶畫唐卡」的傳承歷久彌新。圖為唐卡繪畫。 中新社資料圖片 分享 facebook 以唐卡、泥塑、堆繡、雕刻等為代表的熱貢藝術，是藏傳佛教藝術的重要組成形式，列入聯合國教科文組織人類非遺名錄。數百年前，熱貢藝術發祥於青海省黃南藏族自治州，如今，在這座藏族文化藝術聚集區，傳統村落裡「家家有畫師、戶戶畫唐卡」的傳承歷久彌新。

中新社報導，黃南藏族自治州澤庫縣和日鎮的公保南傑，手握刻刀，在產於當地的一塊質地細膩且柔軟的青石上鏨刻。他的這門手藝叫「和日石刻」，以其家鄉名字命名。讓公保南傑驕傲的是，他的家鄉有一處用刻著經文、圖案的石片壘砌起來的「世界石書奇觀」和日石經牆，長達200公尺。

公保南傑師承八旬高齡的國家級非遺傳承人貢保才旦，但時代變遷，與老輩人不同，公保南傑召集15人搞石刻，還在澤庫縣扶貧產業園開了公司，產品遠銷海內外。

黃南州文體旅遊廣電局局長昂智介紹，該州註册民族特色文化企業達432家，開辦熱貢藝術傳習中心28個，各級非遺項目代表性傳承人215名。

黃南州副州長葉忠措表示，該州文化藝術具有多樣性、獨特性，為此，4月底至年底，當地策畫了首屆熱貢文化旅遊節、中國藏戲藝術周、世界唐卡藝術大會等35項文化旅遊活動，展示「西域勝境．神韵黃南」。

昂智說，近年來，當地在土地、財稅等方面對文化企業、非遺傳承人進行重點扶持，還協商金融部門為國家級、省級傳承人及普通藝人發放貸款7000萬元人民幣，為生產性保護提供資金保障，使傳習及生產規模不斷擴大。

當地「寺院+畫院+農戶」的深度體驗之旅，正實現文化消費與文化遺產保護雙贏。除了熱貢畫院，黃南州規模宏大的仁俊畫院、龍樹畫苑、石源石材工藝品廠等熱貢藝術傳承展示基地，已成「扶貧車間」。昂智說，當地落實各類項目補助經費，支持傳承人帶徒授藝，鼓勵收徒傳藝向經濟困難群體傾斜，確保非遺扶貧有專門機構管事、有科學規劃引導、有專業人才支撐、有必要經費托底。