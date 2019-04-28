厲害了馬龍！英語竟比翻譯強

2019-04-28 17:05 世界日報 中國新聞組／北京28日電



馬龍除了乒乓球厲害，英文也是一霸。 圖／取自微博 分享 facebook

馬龍繼在2018年的德國公開賽中，奪得冠軍後在頒獎禮上大秀英文後，日前在2019布達佩斯世乒賽晉級四強後的賽後採訪中，又秀了他的英文高水平。

中新社報導，馬龍在2019布達佩斯世乒賽以4比0戰勝隊友林高遠，晉級四強，朝著世乒賽男單三連冠目標又進了一步。在賽後採訪中，外國記者提問：「你覺得瑞典的瓦爾德內爾怎麼樣？」翻譯譯為：「你認為你的雙打搭檔怎麼樣？」馬龍轉頭看著翻譯說：「他（記者）說的是瓦爾德內爾吧？」

翻譯向記者求證之後，確定馬龍聽的沒錯。一段短視頻，引得很多網友連連稱讚龍隊的英文水平。話題還上了熱搜。

報導指出，此前，在2018年的德國公開賽中，奪得冠軍的馬龍就曾在頒獎禮上大秀英文。「我曾經說過德國是我的幸運國度，不萊梅是我的幸運城市，我非常開心。」此番發言引得現場一陣掌聲與歡呼。

了解龍隊的球迷都知道，「英語小組長」馬龍畢業於上海交大。在乒乓球隊中，劉國樑、秦志戩、王勵勤、許昕等球員都就讀於上海交大。在學業上，「師傅」劉國樑可以稱得上是馬龍的「師兄」。所以，國乒隊伍裡出「學霸」也就不奇怪了。

其實，除馬龍外，中國運動員中也不乏英語高手，最典型的代表如姚明、李娜。劉國樑曾說：「我們的隊員應該向姚明和李娜學習，在未來的世界大賽中能用流利的英語與外國隊員、記者交流，展現我們新一代隊員的精神風貌，這對我們的對外推廣也有至關重要的作用。」

國乒不僅僅重視體育技戰術，同樣也重視文化課素質培養。中國乒乓球協會曾發布試題庫與測試大綱，為的是提高青少年乒乓球運動員的文化水平。考題分乒乓球基礎常識、語文、數學、英語四個科目。

龍隊大秀英語的同時，有不少網友內心os是這樣的：是不是「乒乓球隊員都有語言天賦」？

說到語言天賦，估計此時有不少人要想起東北話十級，已經退役當媽媽的「瓷娃娃」福原愛了。

打小就在中國參加訓練的福原愛，東北話可不是一般人能比的，就連不少東北人都得甘拜下風。從這個角度來說，「說得多、用得多」才是真正的「語言天賦」。