稅務驗證量暴增 海基會為同仁叫屈：做到手殘

2019-04-28 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



每年三至五月報稅季，是海基會法律處人員的「爆肝月」，海基會發布新聞稿指出，今年還不到五月，稅務類驗證量比平常暴增五倍，「你手殘了沒？」「什麼時候要去針灸？」成為法律處同仁之間最常見的「問候語」。

海基會指出，面對堆積如山的報稅資料，透過郵寄或現場臨櫃方式送到海基會，還有剛生產完正在餵母奶的同仁，只有她一位負責上千件郵寄申驗案，主動「拋夫棄子」加班，目的就是要讓所有民眾順利在五月內完成報稅。

海基會董事長張小月及秘書長姚人多日前還到法律處辦公室替同仁加油打氣，請大家「工作要做，身體也要顧，千萬不要累壞」，同仁也「展示」出手上的酸痛貼布。

據海基會統計，近年稅務驗證量持續增加，2016年全年11,180件、2017年12,442件、2018年14,579件，截至目前為止，稅務公證書類驗證量已達6,490餘件，較平時非報稅季的稅務驗證量，增加五倍。

其中，驗證案件以江蘇、廣東及上海報稅資料高居前三名，也是傳統台商聚集地。

海基會指出，「稅務類公證書驗證」過程繁瑣，從收到陸方文書資料開始，建檔、核驗、黏貼證明、發件，才算完成一份驗證。有法律處人員苦笑說，「就連負責裝訂的工讀生，每天使用釘書機釘幾百次，手很快就發炎，每天去中醫診所針灸」。

海基會稱，目前只有15位稅務類驗證人力，已有5位出現手腕肩膀發炎等「職業災害」，不少人員手肘貼了砂布膏藥，還有人每天都去診所針灸復健，傷兵名單就占三分之一。

海基會並提醒，各公司大宗（30件以上）申請文書驗證案，備妥文件以「郵寄」較節省時間。