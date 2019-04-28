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中共又打一虎 四川副省長彭宇行落馬

2019-04-28 09:11聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共中央紀委國家監委網站消息，四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，彭宇行，1962年11月生，四川犍為人，1995年6月加入中國共產黨，1985年7月參加工作，法國巴黎第六大學高分子材料專業畢業，研究生學歷，理學博士，研究員。

彭宇行是現任四川省政府副省長、黨組成員，省委軍民融合發展委員會辦公室第一副主任。

他也是中共十九大代表，十屆、十一屆省委委員，省十二屆、十三屆人大代表。

四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，遭到調查。鳳凰網
四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，遭到調查。鳳凰網
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