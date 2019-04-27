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雲南公安破獲黑幫組織 主腦竟是網紅正能量大叔

2019-04-27 22:26香港01 記者鄧柳媚／報導

雲南公安宣布昨日拘捕的黑幫主腦竟是擁有逾160萬名粉絲的網紅大叔，令一眾網民大感...
雲南公安宣布昨日拘捕的黑幫主腦竟是擁有逾160萬名粉絲的網紅大叔，令一眾網民大感驚訝。（微博影片截圖）
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網上資訊氾濫，不能盡信是常識吧！當大家都對網紅鏡頭前鏡頭後兩個樣見怪不怪時，雲南公安再向網民扔下震撼彈，宣布昨日拘捕的黑幫主腦竟是擁有逾160萬名粉絲的網紅大叔。該大叔一直於「抖音」以正能量一面示人，不時提醒網民要「好好工作」及「愛護女人」，然而卻被揭發真身竟是「江湖大佬」，令網民大跌眼鏡。

雲南芒市公安昨（26日）於微博發文，指早前根據線報成立以局長為組長、政委為常務副組長的專案組打擊當地的黑社會組織，經過4個月調查，於周二（23日）採取行動，破獲一間經營高利貸的「經濟訊息公司」，拘捕13名疑犯。相關帖文很快便引起網民注意，全因其中一名被捕男子楊耀菠，竟是於「抖音」上擁有逾160萬名粉絲的大叔級網紅。

被捕男子楊耀菠以「龍XXX」作為網名，抖音上的個性簽名為「只管努力、天道酬勤」。留了白色「羊咩鬚」，看起來健碩的他不時自拍短片，以「正能量大叔」形象示人，鼓勵網民要「好好工作」及「愛護女人」，更曾說過不少「至理名言」，如「你一定要逼自己優秀，因為只有優秀了，所有的事才會跟着好起來」及「不要騙女人、因為能被你騙的女人都是愛你的人」等等，吸引超過160萬名粉絲訂閱。

然而，一眾粉絲萬萬想不到，這位正能量大叔的真實身份竟是黑社會「大佬」。內媒報道，楊耀菠是「芒市888經濟信息諮詢公司」的負責人，該公司一直以「經濟信息諮詢」作為掩飾，實則於當地放高利貸，並僱用不法分子以暴力或軟暴力方式追債，涉嫌敲詐勒索、非法侵入住宅等多項罪名。

當地公安目前正進一步調查涉及楊耀菠的案件，敦促相關同黨自首。至於楊耀菠的抖音帳戶，至今晨（27日）已被重置，所有短片均被刪除。網民得知消息均感驚訝，部分粉絲更於楊的抖音頁面留言問侯，似乎不捨得面對沒有「正能量大叔」的日子，但亦有人稱讚警方為民除害，更笑言：「借過高利貸的是不是不用還了？」

延伸閱讀：

瀋陽大叔自創「上吊式健身法」　稱能治頸椎病　醫生：小心會癱

【網騙】美顏相機照一照　大媽變網紅美女？　網民：看到懷疑人生

文章授權轉載自《香港01》

行動中其中一名被捕男子楊耀菠，竟是於「抖音」上擁有逾160萬名粉絲的大叔級網紅。...
行動中其中一名被捕男子楊耀菠，竟是於「抖音」上擁有逾160萬名粉絲的大叔級網紅。（微信圖片）
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抖音網紅公安
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