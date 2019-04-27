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「粵來粵有趣」創意短片大賽 兩岸青年迴響熱烈

2019-04-27 20:59聯合報 記者許依晨╱即時報導

「粵來粵有趣二○一九兩岸青年創意短片大賽」廣徵海峽兩岸影像好手以主題「家園」進行創意、創作投稿，本屆賽事吸引兩岸八十間大專院校相關系所關注，最終共徵得四百八十九件創意作品，今天在台北舉行進入決賽的資格評選會，將於五月三日正式公告代表台灣前往廣州參加決賽的五組隊伍。

台灣賽區海選初賽分為線上評審審查、人氣投票與實體評選會三個階段，最終有五組優秀隊伍可取得決賽資格，代表台灣前往廣州進行兩岸青年創意短片交流，到了廣州賽場後，現場抽籤決定拍攝主題，此外，還要在一定的時間拍攝，不僅比技術，更要比創意，極具挑戰性。

今年的競賽除了影像相關學系的學生外，也有許多非本科的學生參賽者，包含華岡戲劇科、成大電機所與各行各業的青年，像是船員、房仲、旅行業、廚師、外賣員等，此外，包括香港、澳門和馬來西亞都有青年組團參賽。

主辦單位聯合報系大陸事務處表示，粵來粵有趣是提供兩岸青年影像創作創意發展的一個交流平台，海選階段廣徵得的作品相當多元，包含拍攝手法、使用器材、創意構思與內容各有形式，非常精彩，入選才是比賽的開始的賽制設計，目的就希望青年能在不同階段由不同的角度與思維獲得更多有趣的交流體驗。

上屆冠軍林勇成這回再度參賽，以在家中接觸時間最長的「電玩」作為主題，拍出與不同親人、朋友遊玩擁有的不同回憶，既使時代演變，以前的電玩主機也能繼續傳承當年在家中的感覺。

就讀經國管理學院餐旅管理系的張家豪將「夢到的兒時回憶」一幕幕記錄下來，他說，雖然不是科班出身，但盼藉由這個機會將他所學專業融入影片，盼在大學畢業前有向前邁進的機會。

房屋業務員吳建逢拍攝過年期間一家人團聚的場景，他表示，發揮Gopro的優勢，捕捉各個角度家人做飯的畫面，及與孩子們的互動，他認為影像是最能保存當下真實的一刻。

受邀作為台灣評審長的導演金磊表示，本屆作品呈現比上屆更豐富且多層次的水準，對於本屆參賽的青年們表現很令人期待，相信今年的決賽將極度具有可看性。他也提醒參賽者，除具備拍攝技巧外，與主題連結的「故事性」也是很重要的。

第二屆「粵來粵有趣二○一九兩岸青年創意短片大賽」台灣賽區評審與主辦方為選手加油。...
第二屆「粵來粵有趣二○一九兩岸青年創意短片大賽」台灣賽區評審與主辦方為選手加油。圖／聯合報系大陸事務處提供
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銘傳大學的學生、陸生、港生與僑生以作品「看不見的美好」入圍初賽。圖／聯合報系大陸...
銘傳大學的學生、陸生、港生與僑生以作品「看不見的美好」入圍初賽。圖／聯合報系大陸事務處提供
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就讀經國管理學院餐旅管理系的張家豪表示，雖然不是科班出身，但盼藉由這個機會將所學...
就讀經國管理學院餐旅管理系的張家豪表示，雖然不是科班出身，但盼藉由這個機會將所學專業融入影片。記者許依晨／攝影
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