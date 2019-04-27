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研究生砍死女友 「成績好」盼輕罰

2019-04-27 16:39世界日報 中國新聞組／北京27日電

成績優異也能作為減刑的理由？中國一名男子因與女友復合不成，且女友態度過分冷漠，一時控制不住情緒，便持水果刀砍死女友。本月24日，法院對此案進行審理，不料男子的辯護律師竟以「在校成績很好，多次獲得獎學金」，為男子進行辯護，請求法官能從輕處刑。

據鳳凰網報導，犯案的兇嫌是今年26歲的丁姓男子，為南京一所大學的研究生。去年，丁男與交往半年的女友感情生變，兩人多次爭吵、分分合合，最後女方受不了，便向丁男提出正式的分手請求，丁男知情後相當憤怒，甚至還向朋友揚言「早晚要弄死女友和她的家人」。

一日傍晚，丁男再度跑到女友家中，拿刀以死相逼要求女友復合，女友為讓丁男冷靜下來，便與他發生性關係，並令其在家中過夜。隔日一早，丁男原以為女友已答應復合要求，沒想到女友態度依舊冷漠，一時怒火攻心，丁男便拿起一旁的水果刀，往女友身上猛砍，讓她當場死亡。丁男犯案後，一度想自殺了事，但因下不了手，便打電話向警方自首

經調查後發現，丁男曾有輕度精神分裂症的紀錄，但相關人員也證實他在犯案期間精神狀況相當良好，並非因精神疾病而促使犯案。本月24日，法院也對此案做出審理，沒想到丁男的辯護人竟稱，「丁男學習成績很好，且多次獲得獎學金，以後可以為醫學界做出貢獻」，要求法院從輕判罰。對此，法院則以「學習成績與本案無關」作為反駁，且未當庭進行宣判。

北京自首
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