北大生為何弒母？傳愛上性工作者遭反對

2019-04-27 16:47 世界日報 中國新聞組／北京27日電



弒母北大生落網的照片。 （圖取材自海峽都市報） 分享 facebook 北大弒母嫌犯吳謝宇在重慶江北機場乘機時被抓，據了解，吳謝宇愛上一位性工作者，並拍攝多部與該女子的性愛視頻。此外，看守吳謝宇的保安表示，吳謝宇自稱在重慶待了兩年多，在酒吧當男模。

新京報報導，重慶江北機場一名安保人員稱，吳謝宇當時來送朋友登機，民警覺得眼熟喊他拿出身分證，他拿別人身分證被識破，「他說看到警察第一眼就知道完了」。

這名安保人員表示，看守吳謝宇時，他曾突然大哭，用掉一包紙。他自述事發後故意發短信給舅舅，是不想母親在案發地待太久。他在重慶待了兩年多，在酒吧當男模，「不坐高鐵、飛機，坐客車、大巴、打車」。

據報導，在同學、朋友與老師的眼中，吳謝宇是一個成績優異、有著清晰人生規畫的瘦高男生。因常年考試第一，吳謝宇被同學稱為「宇神」。網上有關他的痕跡，幾乎均與表彰有關。

吳謝宇高中的同桌同學王華東記得，他和母親關係很好，每天晚上都會和母親通話。沒人相信吳謝宇會殺死母親謝天琴。

王華東和吳謝宇是摯友，大學期間，王到北京找吳謝宇玩，他仍堅持每晚和母親通話的習慣，「每次電話約5到20分鐘，主要聊當天的飲食、活動和學習情況。」

報導說，初中時期，吳謝宇的父親因病去世，他母親謝天琴是福州教育學院第二附屬中學的歷史老師。

謝天琴遇害是在2015年7月11日，但被發現是在7個月後的2016年2月14日情人節。在逃人員信息登記表顯示，當天，吳謝宇和母親因瑣事口角發生糾紛，殺死母親後脫逃。

另據財新網報導，沒有人發現吳謝宇的隱秘世界，他愛上一名性工作者，兩人發展為男女朋友，他曾拿出十幾萬彩禮跟該女子提親。據該女子稱，她當時沒有拒絕，但此後兩人經常吵架。

警方還發現，吳謝宇拍攝多部與該女子的性愛視頻，並購買很多假陽具，不知做何使用。