禁止病人插隊 上海名醫被警摔翻銬走

2019-04-27 16:45 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／綜合報導



這兩天由上海而北京再其他大城市，中國醫生圈子炸了窩，那是因為上海仁濟醫院胸外科專家趙曉菁，因禁止病人插隊在醫院診室被警察摔翻在地，然後用手銬銬走。由於趙曉菁技術很好，在業內是大咖，他被銬走的消息在全國胸外科微信群裡引發了熱議，要求還原真相。

這一事件發生於24日下午，當事醫生有向媒體陳述全過程，有旁人將事發時拍下的短片放置網上，上海警察有發事件通告，有部門要求全線刪除網上的短片，政府主管部門和仁濟醫院暫時一言不發，所以事件真相各說各話，宛如羅生門。

就醫生和警察方面的說法，再據短片的真實鏡頭，來一個中性的梗概，大致是陳姓病婦及其韓姓丈夫要求中間插隊就診，醫生趙曉菁不同意，病患夫婦滯留診室不肯出去，雙方發生爭執和然後動了手，病患方打電話叫來警察，警察來了不帶病患而要拘走醫生，醫生說還有病人要看，警察就動手掄翻在地，然後用手銬將醫生。

事後醫生較低調，聲稱只是想把病人照顧好、診斷好、治療好，是作為醫生唯一該做的事情。但他強調，當時病患與家屬不顧他與護士的嚴厲警告硬闖診間，嚴重干擾了醫療秩序。他強力把患者家屬推出門外，這是醫務人員的正當行為，不應該作為民事沖突裡的肢體沖突或者互毆。這位醫生事後也沒被關起來，第二天又在醫院做了一天手術。

而上海警察方面，陳說情節有些不同，同意是韓在診室不走，但強調病患沒有插隊，而是預約就診。而且趙將韓推出診室，雙方發生肢體衝突，造成韓的肋骨骨折，所以警方口頭傳喚趙姓醫生調查，而趙某拒不配合，警方才使用手銬強制傳喚，符合法律規定。

整個事件有待調查，唯一蹊蹺的是涉事另一方。陳姓病婦及其韓姓丈夫，在事件後隱身，再也不肯亮相。關於對方情況，趙姓醫生事後也聲稱記不清了，於是其背景令猜測四起。