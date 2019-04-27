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影／大陸強制購物越南翻版 導遊威脅「不買不放過你」

2019-04-27 15:26聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸強制購物的套路，又在越南芽莊等東南亞旅遊地區重演。「沒買東西，不會放過你」、「希望見到大家VIP」，陸籍導遊轉移陣地，威脅到東南亞旅遊的陸客要掏荷包高價消費，而越南更是東南亞旅遊待宰的重災區。

上觀新聞報導，在大陸嚴厲打擊之下，原本活躍在雲南等地的「低價遊」和「強制購物」，也轉移陣地，陸籍導遊在東南亞威脅遊客「不買不放過你」。

報導指出，上海市民姜女士向市民服務熱線12345反映，4月中旬透過途牛旅遊App預訂越南芽莊旅遊。全團被當地陸籍導遊公然威脅，「不購物就不會放過你」。導遊強制要求每位旅客購買翡翠、硨磲和乳膠墊，實際被迫消費人民幣數千至數萬元不等；全程還被收走護照，強制每人支付10萬越南盾的小費。

消費者指出，回國後還發現，珠寶品質以次充好，越南乳膠床墊竟是寧波發貨。

另一位市民王女士也向12345投訴，到東南亞6天5夜四國遊，只是在緬甸和寮國的邊境各停留了一晚拍個照，白天就是參觀工廠和購物店。從寮國飛到西雙版納後，又被安排了2天的購物行程，才回到上海。

消費者抱怨，所謂的四國遊，只能說是越南遊加緬甸、寮國邊境遊，實際在境外也只待了4天。

報導指出，業內人士透露，東南亞旅遊的市場環境已今非昔比，當地旅行社都備有兩套人馬，一套人馬提供正常的服務，另一套則專門對接低價團，以帶遊客強制購物為生。　　

從旅遊投訴發現，越南等東南亞旅遊熱門地，正取代了雲南、廣西等地，成為了強制消費、以次充好的重災區。而對東南亞當地地接社，國內監管鞭長莫及；而組團社和線上旅遊平臺，又沒有明顯的違法違規，無法處罰。業內人士坦言，東南亞遊強制購物等消費糾紛正愈演愈烈，消費者投訴後只能以調解為主，舉報無門、退貨無門、維權困難。

上海遊客姜女士投訴，在越南被迫購買的翡翠手镯價值299美元。圖／取自上觀新聞
上海遊客姜女士投訴，在越南被迫購買的翡翠手镯價值299美元。圖／取自上觀新聞
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