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兩岸少兒美術大展—理想世界台北展開幕

2019-04-27 14:46聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

「第十屆海峽兩岸少兒美術大展—理想世界」首展，27日下午在國立台灣藝術教育館開幕。這次展覽精選展兩岸四地兒童作品近300幅，除了新鮮出爐的第十屆「理想世界」主題的獲獎作品，特別彙集第一至第九屆的精彩作品共同展出，呈現十屆展出菁華。

今年的大展主要包含三個部分：

（1）「童畫天地」:從第一至第十屆兩岸四地少兒畫作中挑選近300幅優秀作品展出。

（2） 「一起飛翔」:回顧歷屆大展發起和支持的公益項目，例如：「小海豚行動」、「關注兒童成長安全」、「原」「知」「原味」、「蒲公英行動」、「藝術無障礙」等。

（3）「當代對話未來」:回顧歷屆大展的特邀藝術家，例如：歐豪年、徐冰、蘇青、林永發、朱成、尹連城等。本屆大展特邀藝術家為曾任台北市立美術館館長的黃光男。

展覽開幕時，配套舉辦「大展十年回顧座談會」，連續多年支持大展、關注兩岸文化發展的眾多台灣文化專家學者，如國立故宮博物院前院長周功鑫、資深新聞工作者黃肇松等出席等共同探討、推動兩岸青少年的教育發展。海基會董事長張小月特地到展覽現場向主辦單位致意，也對這項兒童美術交流活動表達支持。

策展人雲揚天際文化藝術機構負責人周櫻，多年來為此一公益性質的交流活動奔走兩岸。她的內心對世界與未來自有一番理想的地圖，她說，回望展覽十年來，無論是地域的兩岸，還是光陰的兩岸，都需要我們以智慧和慈悲去瞭解和穿越，繼續向著心中的「理想世界」而努力。

大展緣起於2008年的汶川之行，2009年首屆在廈門發起。隨後九年往返海峽兩岸，將孩子的成長足跡留在北京、台北、福州、台南、廈門、高雄、成都、汶川、台東、廣州、香港等地。十年間，兩岸四地的孩童用畫筆對「世界因你而更美」、「故事」、「季·節」、「變形記」、「！」、「玩」、「味道」、「未來會怎樣？」、「自由自在」、「理想世界」等不同主題，進行多彩奇幻的創想，孩子們用各自蘊含地域特色的作品持續進行跨時空的藝術碰撞與分享。

周櫻說，這次展覽不僅是大展十年歷程的回顧，更是兩岸四地孩子們成長足跡的紀錄。這項以兒童美術作為呈現的藝術項目，歷時十年跨越兩岸四地，有30多個省市自治區、台港澳地區的兒童和兩岸藝術家參與，在海峽兩岸展開了與社會、與當代、與未來的多層次「對話」。

十年來以藝術作品參與支持的藝術家，如歐豪年、徐冰、蘇青、林永發、朱成、尹連城、黃光男等等。本屆大展特邀黃光男以其兩幅水墨畫作《都蘭巨流》、《一縷相思南山行》特別展出，與兒童對話「“理想世界」主題。

展出地點：國立台灣藝術教育館（台北市南海路47號）

展期：2019年4月25日-5月5日

第十屆海峽兩岸少兒美術大展—理想世界」首展。圖／主辦單位提供
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連日來已有大台北地區以外的學校帶領小朋友到現場參觀。圖／主辦單位提供
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特別彙集第一至第九屆的精彩作品共同展出，呈現十屆展出菁華。圖／主辦單位提供
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