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寧台兩岸智慧醫療論壇 登場

2019-04-26 22:09聯合報 記者林宸誼╱即時報導

醫療院所智慧化成為目前醫療科技的應用趨勢，前行政院副院長、電電公會會策顧問杜紫軍26日表示，在健康中國2030的方針下，預計衛生支出占國內生產總值（GDP）的比例將有持續成長的空間，加上大陸在移動醫療以及互聯網醫療方面的接受度，以及技術都非常先進，因此預期智慧醫療市場的發展將有潛力。

由台灣電電公會、製衣同業公會與南京市江寧區台辦、江寧開發區管委會、南京大學醫學院共同主辦的首屆「兩岸智慧醫療江寧高峰論壇」26日在南京開幕，出席論壇的台灣產官學代表共85人，大陸方面有上百人參加。

杜紫軍強調，兩岸從2008年到2016年，經過雙方合產官學研領域溝通後，都已經非常能夠充分的理解，大陸與台灣未來的產業發展，必須能夠採取互相共同合作的方式，才能夠更好的交流，而不是直接競爭來造成兩敗俱傷。

電電公會副理事長鄭富國表示，這次論壇主題以發展大健康產業、智慧醫療為主，包含特色醫療、智慧醫療、精準醫療、醫用設備及預防醫學共五大主題，結合產、官、學、研領域，串聯兩岸重量級醫學界合作，探討醫療科技與臨床之產業應用結合，打造兩岸最完善的大健康醫療產業解決方案。

包括冠理科技、飛聯科技、晶實科技、國眾電腦、聚陽實業、凌群電腦、華育機電、慧誠智醫、匯嘉健康生活、遵宇科技，都接獲大陸廠商洽詢進一步合作意願。

江寧開發區管委會科技辦主任宋志成表示，引進一個企業、壯大一個行業、引領一個產業，最終形成產業的群聚效益，成為開發區的發展之路，依靠祿口機場，發展智慧醫療和生物醫藥產業大有可為。

南京大學副校長兼醫學院院長張峻峰（左起）、南京市副市長胡洪、電電公會會策顧問杜紫...
南京大學副校長兼醫學院院長張峻峰（左起）、南京市副市長胡洪、電電公會會策顧問杜紫軍、江蘇省台辦主任練月琴、電電公會副理事長鄭富雄、江寧開發區管委會主任張會祺、南京大學醫學院附屬金陵醫院重症胰腺炎中心主任李維勤。特派記者林宸誼/攝影
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