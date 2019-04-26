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20萬人沒水喝！水龍頭流綠水 湖北一市居民吃乾糧度日

2019-04-26 22:01聯合新聞網 綜合報導

近日中國湖北孝感安陸市的居民抗議，全市的水龍頭打開，流出的水都是「綠色」。圖擷自...
近日中國湖北孝感安陸市的居民抗議，全市的水龍頭打開，流出的水都是「綠色」。圖擷自／梨視頻
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如果水龍頭流出來的水是綠色的，你敢喝嗎？近日中國湖北孝感安陸市的居民抗議，全市的水龍頭打開，流出的水都是「綠色」，不只是飄出陣陣腥臭味，就連拿來洗衣服都會染色，當地民眾表示，此狀況已經長達十幾天，超市裡的瓶裝水都被搶空，因為水質惡劣，就連做飯都沒有辦法，無奈之下，打去自來水公司詢問「到底能不能喝」，自來水公司竟然沉默不作答，讓當地居民好無奈。

根據梨視頻》報導，安陸市居民打開水龍頭，但是流出來的水綠得嚇人，居民表示，整個安陸市的水都一樣，大家只能買超商的瓶裝水和吃乾糧度日，雖然自來水公司一直都在努力解決，可是十多天過去狀況卻沒有絲毫改善。當他們打電話到自來水公司確認，這個綠水到底能不能喝，對方表示「你用我說的方法『應該』能喝」，民眾一聽嚇壞，質疑「你的意思是我直接燒開不能喝嗎？出了這麼大的問題，自來水公司負不負責」，對方僅回答「我只是一個客服」。

湖北省安陸市官方則是在16日透過網站公布，由於安陸市的水庫水流動性差，導致水質優養化，水中的藻類、細菌、浮游生物增生，經過處理後難以回復品質，因此自來水才會發生混濁及飄散異味。官方表示，目前經處理後自來水水質有所改善，但為了確保供水安全，自來水公司將會延遲供水，具體供水時間將會另行公告通知。

由於安陸市內僅有一個水庫，目前市內20萬人都處於無水可喝的窘境，因此官方也緊急安排水車前往學校、醫院等人口密集的地區，運送乾淨的飲用水，民眾可以前往領水、緩解用水需求。

近日中國湖北孝感安陸市的居民抗議，全市的水龍頭打開，流出的水都是「綠色」。圖擷自...
近日中國湖北孝感安陸市的居民抗議，全市的水龍頭打開，流出的水都是「綠色」。圖擷自／梨視頻
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水庫梨視頻缺水
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