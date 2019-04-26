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南寧台青展活力 桂台青年慢壘球賽27日交流

2019-04-26 21:41聯合報 記者林宸誼╱即時報導

2019年桂台青年慢壘邀請賽，將於27日、28日二天在廣西桂林旅遊學院舉行，此次邀請海峽兩岸16支球隊、共計291位桂台青年球員共襄盛舉。

此次首次由廣西台辦、廣西體育局、桂林旅遊學院聯合主辦，桂林市台辦、桂林市體育局組織承辦「2019年桂台青年慢壘邀請賽」，列為2019年廣西「中華一家親」桂台各民族歡度三月三活動系列主要活動之一。

主辦方邀請10支台灣隊伍與6支大陸隊伍，展開桂台兩地體育文化合作交流，讓兩地青年增加情誼，共同推廣棒壘球發展與建立休閒運動的良好風氣，此外慢壘運動的發展也具備未來廣闊的市場，可以成為一帶一路與東協地區合作交流的重要項目。

南寧市台協會會長周代祥表示，南寧身為廣西省會城市，更應該展現應有的自信與態度，在首次參與2019年桂台青年慢壘邀請賽，特別派出兩位副會長莊昌文與林大為作為領隊，全力支持兩岸的體育交流，更積極組織以「南寧市慢壘聯盟」為台青團隊為基礎，吸收了5名南寧青年及1名美籍人士加盟組建20人的球隊。

南寧市台協會棒壘球教練潘羅鋼表示，目前棒壘球在廣西還算是初期推廣階段，認識度仍薄弱，就在大專院校裡目前仍是社團為主。

南寧市在每年底，都會舉辦南寧市慢壘公開賽，去年2018年已舉辦第七屆，潘羅鋼觀察到，參賽隊伍的快速增加，本地小球員們的技術水平也大幅提升，參與的社會人士與各方資源也逐漸增加，期待未來校園運動的推廣與棒壘球專屬場地落實，更積極去引進外來的專業教練技術，提供廣西發展棒球壘球這項體育活動的基礎，也相信廣西的棒壘球運動發展也會是台灣體育青年發展的一大舞台。

目前棒壘球在大陸一線城市如火如荼的發展，各地皆有從小學到大學的比賽，慢速壘球作為棒球與壘球運動的衍生運動，因具有難度較低，上手較快，男女老少均可參加的特點深受喜愛。

目前廣西棒壘球也蓬勃發展，一部分歸功於民間俱樂部起到的推動作用，特別作為廣西運動先驅的第一家專業的棒壘球俱樂部廣西魚鷹壘球俱樂部，致力於運動的推廣，打建一個通過棒壘球運動對外交流，開拓視野平台，為企業文化建設提供指導服務。

參加桂台青年慢壘邀請賽的兩岸球隊包括昆山台協、長沙台協、南寧台協、桂林台協均派出代表，與台灣花蓮東華大學隊、東海牙醫慢速壘球隊、台北市快慢速壘球協會、新北市樂活家族隊、彰化縣體育會隊、中興莊校友隊，及廣西本地的學生隊廣西大學隊、廣西體專隊、桂林旅遊學院隊及中山大學南方學院隊等。

南寧台協會長周代祥（右五）。南寧台協/提供
南寧台協會長周代祥（右五）。南寧台協/提供
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南寧台協棒壘球代表隊成員合影。南寧台協/提供
南寧台協棒壘球代表隊成員合影。南寧台協/提供
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南寧台協棒壘球教練潘羅鋼（左）示範動作。南寧台協/提供
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