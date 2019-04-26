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港男大整容搏一搏 變帥哥後馬上有戀情

2019-04-26 21:05香港01 記者喬納森／報導

「你的樣子如何，你的日子也必如何」（Your face, your fate），...
「你的樣子如何，你的日子也必如何」（Your face, your fate），道出現實中以貌取人的殘酷。（《反轉豬肚是王子》電影海報）
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「你的樣子如何，你的日子也必如何」（Your face, your fate），道出現實中以貌取人的殘酷。一名自知樣貌欠佳的高登巴打，過往一直奢望用真心打動異性，但全食白果，5年前花費大約6萬港元去內地大整容，之後去零售店購物時見到心儀陌生女性，「膽粗粗開口拎電話」，最終一擊即中，至今拍拖數年，指出「樣貌是假的，但幸福是真的」。多名網民留言查問整容醫生的資料，亦有人恭喜樓主「幾萬蚊買到成世人開心係好抵，不過喺大陸成功整容本身都有幸運成份」。

有男網民上周在「高登討論區」發出帖文指，父親年輕時外型不俗，但自己未能遺傳到，「由細個開始就好少影相，次次影完見到幅相就好唔開心」，長大後雖然身高超過1.75米，但中學時期已經自知樣貌一般，「嘗試用真心去打動女仔，不過結果係一次又一次嘅失望…成功率係0%」，升至大學，情況一樣惡劣。

樓主認為「人生衰到無得再衰嘅時候，博係唯一出路」，所以5年前、大學畢業在即，問屋企人取錢，加上大學貸款，打算改變容貌博一博，由於不懂韓國整容技術及金錢所限，所以決定到內地進行手術，除了鼻部外，臉部其他地方全部都做手術，總共3個「工程」，最終手術成功，樣貌變得斯文，自己亦「鍾意照鏡」望到新樣，認為「呢個外貌先係我，我本應就係咁」，更刪除舊的facebook帳戶及銷毀所有舊相「毀滅證據」，變靚的實情只有4名朋友及家人才知道。

出來社會工作，樓主同時遇到兩名異性示好，但未能發展成情侶關係，但從中都知道新樣貌起了作用，有日去零售店購物時，見到一名心儀陌生女性，「膽粗粗開口拎電話」，詎料一擊即中，至今拍拖數年，「樣貌是假的，但幸福是真的」，但女友只知道他做過一個「工程」，亦從未見過他以前樣貌。

帖文引來多人討論， 有網民指「咁大工程幾萬蚊搞掂，仲要喺內地整，咁都無出事，仲要幾成功…各位無覺悟真係咪亂博」，更有人恭喜樓主「幾萬蚊買到成世人開心係好抵，不過喺大陸成功整容本身都有幸運成份」，不過亦有人質疑這是否內地整容公司的廣告，但樓主否認，整個帖文都沒有提供為他做手術的公司的資料。

延伸閱讀：

【好人好報】英男為「追女仔」登記捐骨髓　救回病童兼抱得美人歸

為追女睇YouTube學魔術成材　加籍華人Shin Lim揚威《全美一叮》

文章授權轉載自香港01》

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