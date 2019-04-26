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封死住處、塑料裹屍…北大生弒母 買30身分證逃3年落網

2019-04-26 17:31世界日報 中國新聞組╱北京26日電

福建福州市公安局宣傳處負責人25日透露，涉嫌弒母的北大學子吳謝宇已抓獲。據接近警方的內部人士表示，吳謝宇21日在重慶江北機場乘機時被抓，身上帶30多張身分證，都是透過網路購買的，三年來他一直在中國活動。

新京報報導，吳謝宇涉嫌以異常縝密的手段殺死母親謝天琴。他作案後封死住處，將母親遺體用塑料布層層包裹，還放入活性炭吸臭。此外，他還在房間內安裝監控，並且連接了電腦。弒母後，他還以母親名義貸款。這是連小說都不敢這麼寫的真實案件。

2016年3月3日，福州警方發布一則懸賞通告。通告稱，2月14日情人節，警方發現一名女子謝天琴死在福州一所中學教職工宿舍內，其22歲兒子吳謝宇有重大作案嫌疑，警方懸賞萬元緝捕。

2016年5月19日，河南商丘警方曾協助發布懸賞通告，稱北大弒母案嫌疑人吳謝宇可能潛逃至河南，凡提供相關線索協助公安機關抓獲吳謝宇的，可獲獎金5萬元。但之後一直沒有吳謝宇消息。

據報導，死者謝天琴是福州教育學院第二附屬中學歷史老師。一位2008年畢業的學生稱，高一時，謝天琴曾經是班主任。她說，謝老師平時話不多，挺內向的，與人交往不多，但對人很好。「她很疼愛她的兒子，從小就以他兒子為榮。」上述學生稱，謝天琴丈夫前幾年因病去世，只剩母子倆相依為命。

據吳謝宇多名同學稱，吳謝宇曾是2012年福州一中高考狀元，同年就讀北大經濟學院。公開資料顯示，大一、大二學年，其在北大均獲取獎學金。吳謝宇初中時便成績優異。

報導稱，案發的半年時間內，吳謝宇表現出異於常人的平靜，他正常活動於福州、北京等地。

2015年7、8月吳謝宇偽造母親辭職信，誆稱要陪兒子去美國麻省理工學院做交換生，需要借錢，騙取親人總額達人民幣144萬元（約21萬美元）巨款。

據媒體報導，他愛上一位性工作者，拿出十幾萬彩禮向女孩子提親，並拍攝多部與該女子的性愛視頻。

據報導，吳謝宇的最後活動軌跡是在河南，2016年2月4日至6日曾入住河南某酒店，結帳日期為2月16日。之後，吳謝宇像謎一樣消失了。

直到今年春節前的2月5日前後，吳謝宇以短信的形式，委婉提醒親戚到福州家中。至親發現謝天琴死亡報案後才案發。警方事後的調查，指向預謀。

北大學生吳謝宇以異常縝密手段殺死媽媽。圖／取材自新京報
北大學生吳謝宇以異常縝密手段殺死媽媽。圖／取材自新京報
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