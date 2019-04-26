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中國滅火神器 大炮坦克改裝一分鐘噴水15噸

2019-04-26 16:25聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸４月多地頻發森林火災，從雲南西雙版納、山西沁源、北京密雲、四川涼山、到今日再傳甘肅迭部桑壩森林大火。美國《國家利益》雙月刊爆料，中國正動用大炮和坦克撲滅林火，而官媒中國日報有圖為證。

大陸消防員表示，「一輛滅火坦克一分鐘內就能向火場噴灑近15噸水，相當於6輛消防車的容量。」坦克更能夠深入火場作業，不會危及消防員的安全。它還具有良好的機動性和保護能力，應對化學品爆炸和有毒物質洩漏等危險情況。

新華社旗下參考消息網報導，中國武器製造商「北方工業」正系列改造野戰炮，可發射滅火炮彈。

據北方工業表示，改造設計的8門遠端滅火炮射程為8公里，發射的每發炮彈都能將乾粉滅火劑噴灑覆蓋大約20平方公尺土地面積。報導指出，這種炮機動性和命中精度高，適合在火情較大時控制火勢。

據了解，這款滅火神器已應用在山西省長治市郭家坪村，撲滅山上已肆虐數日的大火。

參考消息網報導，北方工業還將坦克等裝甲車輛改造成滅火車輛。報導稱，這種車輛具有主戰坦克的底盤和裝甲，能夠保護乘員免遭大火、爆炸和建築物倒塌傷害，還能夠越過半米高的障礙或2公尺寬的溝壕。具有自動噴灑設備和防火塗層，能夠防止高溫灼熱擴散至車內。

報導指出，配備520馬力柴油發動機和液壓裝置的滅火坦克能夠清除重達15噸的障礙物，其金屬履帶使之能在山坡、岩石地形以及倒塌建築物的廢墟中作業。車輛上的水炮的噴灑射程可達65公尺外。

中國武器製造商「北方工業」正將坦克等裝甲車輛改造成滅火車輛。圖源：中國日報
中國武器製造商「北方工業」正將坦克等裝甲車輛改造成滅火車輛。圖源：中國日報
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中國武器製造商「北方工業」正系列改造野戰炮，可發射滅火炮彈。圖源：中國日報
中國武器製造商「北方工業」正系列改造野戰炮，可發射滅火炮彈。圖源：中國日報
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大陸消防員表示，「一輛滅火坦克一分鐘內就能向火場噴灑近15噸水，相當於6輛消防車...
大陸消防員表示，「一輛滅火坦克一分鐘內就能向火場噴灑近15噸水，相當於6輛消防車的容量。」圖源：中國日報
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大火消防員建築
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