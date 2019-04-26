天津濱海新區新地標 網友票選就叫「津沽棒」

2019-04-26 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸天津又多了一個新的地標，名字叫做「津沽棒」！坐落在大陸天津濱海新區的新地標天津周大福金融中心的暱稱票選結果出爐，叫做「津沽棒」。當地媒體稱，「津沽」代表了「津沽大地」，充分展示了這一地標的區域性。

津雲新聞報導，從天津開發區管委會獲悉，這次徵集活動共收到602封有效郵件，300餘個暱稱投稿。首輪評選按照網絡投票70%和評委打分30%的權重綜合評定，產生了「大火箭」、「津沽棒」、「金箍棒」、「擎天柱」、「定海神針」和「大麻花」等一批生動有趣的暱稱。

報導指，由於「大火箭」和「津沽棒」綜合得分並列第一，活動又啟動了二次網絡投票。經過兩輪激烈地角逐PK，「津沽棒」最終以766票的優勢戰勝「大火箭」一錘定音。

報導稱，此次活動徵集範圍廣、參與程度高，從暱稱辨識度、傳播度、藝術性等方面考量，綜合體現了網友的智慧、專家的專業水平和暱稱使用方的意願。「津沽棒」諧音「金箍棒」，有定海神針之意，對於渤海之濱的濱海新區來說，有意義、有氣勢。