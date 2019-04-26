議員何君堯 要求港大解聘戴耀廷

2019-04-26 15:06 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



議員何君堯要求港大革除戴耀廷教席。 圖／香港中國通訊社 分享 facebook

港大法律系副教授戴耀廷因佔中案被判監16個月，議員何君堯昨日致函港大校委會主席李國章，稱戴耀廷行為令港大聲譽受損，要求港大立即革除戴耀廷的教席。港大發言人回覆，尊重法庭裁決，會根據《香港大學條例》及相關規定程序跟進。

綜合媒體報導，何君堯在信函中指出，「期待已久的公義終將來臨」，過去兩年來曾多次敦促港大革除戴耀廷，但港大都支吾以對。他認為現在戴耀廷已定罪，港大「不應再拖延」，必須立即辭退戴耀廷。

他希望港大以「行動證明一切」，為港大挽回一點名聲。

戴耀廷在判刑前曾接受BBC中文專訪，表示不會被入獄所打倒，「（追求民主）就像踢球一樣，進攻一輪就要守，現在就是守的時候，等待下一個時機的到來。」

明報報導，港大教師及職員會主席張星煒解釋，當有港大教職員觸犯刑事罪行且被定罪，教務委員會便會商討如何處理該職員的職務問題，並可成立調查委員會，包括審視該名教職員是否適合教書，再將調查報告呈交校委會考慮。張星煒說，根據《香港大學條例》，校委會經考慮調查報告後，若認為有「好的因由」，可以終止聘任該名教職員。

另據香港01報導，何君堯多年來一直狙擊戴耀廷，2017年9月，他在添馬公園發起「反港獨、反冷血、反偽學—革走戴耀廷」喊大會，要求港大開除戴耀廷，期間與時任屏山鄉事委員會主席曾樹和稱要把「港獨分子」殺無赦，引起極大爭議。

如今戴耀廷被判入獄的翌日，何君堯再出招，去信香港大學校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷的教席。他在信中指，以戴耀廷為首的「佔中九犯」終被判罪成和入獄，期待已久的公義終將來臨。