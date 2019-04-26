親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜權貴說 前馬政府官員心寒：專業官僚誰願幫他

議員何君堯 要求港大解聘戴耀廷

2019-04-26 15:06世界日報 香港新聞組╱香港26日電

議員何君堯要求港大革除戴耀廷教席。 圖／香港中國通訊社
議員何君堯要求港大革除戴耀廷教席。 圖／香港中國通訊社
分享

港大法律系副教授戴耀廷因佔中案被判監16個月，議員何君堯昨日致函港大校委會主席李國章，稱戴耀廷行為令港大聲譽受損，要求港大立即革除戴耀廷的教席。港大發言人回覆，尊重法庭裁決，會根據《香港大學條例》及相關規定程序跟進。

綜合媒體報導，何君堯在信函中指出，「期待已久的公義終將來臨」，過去兩年來曾多次敦促港大革除戴耀廷，但港大都支吾以對。他認為現在戴耀廷已定罪，港大「不應再拖延」，必須立即辭退戴耀廷。

他希望港大以「行動證明一切」，為港大挽回一點名聲。

戴耀廷在判刑前曾接受BBC中文專訪，表示不會被入獄所打倒，「（追求民主）就像踢球一樣，進攻一輪就要守，現在就是守的時候，等待下一個時機的到來。」

明報報導，港大教師及職員會主席張星煒解釋，當有港大教職員觸犯刑事罪行且被定罪，教務委員會便會商討如何處理該職員的職務問題，並可成立調查委員會，包括審視該名教職員是否適合教書，再將調查報告呈交校委會考慮。張星煒說，根據《香港大學條例》，校委會經考慮調查報告後，若認為有「好的因由」，可以終止聘任該名教職員。

另據香港01報導，何君堯多年來一直狙擊戴耀廷，2017年9月，他在添馬公園發起「反港獨、反冷血、反偽學—革走戴耀廷」喊大會，要求港大開除戴耀廷，期間與時任屏山鄉事委員會主席曾樹和稱要把「港獨分子」殺無赦，引起極大爭議。

如今戴耀廷被判入獄的翌日，何君堯再出招，去信香港大學校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷的教席。他在信中指，以戴耀廷為首的「佔中九犯」終被判罪成和入獄，期待已久的公義終將來臨。

港大香港佔中
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

百度告今日頭條「竊取」 索賠4億還要道歉30天

2019-04-26 12:28

復仇者聯盟4有彩蛋 浙江戲院加播欠債不還名單

2019-04-26 12:48

北大高材生弒母作案縝密 靠假證件在逃3年才落網

2019-04-26 11:37

天津濱海新區新地標 網友票選就叫「津沽棒」

2019-04-26 15:07

上海星巴克換紙吸管 軟到只能快喝

2019-04-26 11:20

消失的班禪30歲 英國法醫藝術家模擬出成年容貌

2019-04-26 15:17

朱耀明探監 獲黃浩銘邀證婚

2019-04-26 15:08

入獄隔天 港議員邵家臻心跳急促送醫

2019-04-26 15:07

「共享寶馬」聲名大噪… 3000輛棄車墳場揭血淋淋騙局

2019-04-26 11:00

北京地鐵內飲食 擬納入個人信用不良記錄

2019-04-26 10:30

上海南站的就醫直通車

2019-04-26 04:48

蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23

建築垃圾「變廢為寶」 再生用於建設

2019-04-26 04:20

海峽工業設計賽 英、美、德也報名

2019-04-26 04:19

知識產權案件 上海去年創新高

2019-04-26 04:19

寧波直飛東京首航

2019-04-26 04:19

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

醫院爆交叉感染 廣東3新生兒死亡

2019-04-25 18:13

香港機場三跑填海滯後 議員批機管局隱瞞

2019-04-25 16:58

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14

美英領事關注佔中案 中國外交部反對干涉

2019-04-25 14:13

佔中4人即時監禁 朱耀明：4顆光照亮黑暗

2019-04-25 14:12

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

製作「水火箭」 體驗航天夢

2019-04-25 04:30

浙江昆蟲農場 年吃數千噸廚餘

2019-04-25 04:29

以茶會友 兩岸茶達人齊聚武夷山

2019-04-25 04:28

實體書店邁向複合化 「品讀」時光

2019-04-25 04:27

劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26

湖南張家界 無人巴士懸浮魔幻秀

2019-04-25 04:26

好慘！蘋果首個官博剛啟用 評論區馬上「翻車」

2019-04-24 16:36

中國這8省 後年起高考不分文理

2019-04-24 16:34

啟德體育園動土 工程延誤祭重罰 每天罰430萬港元

2019-04-24 15:04

違建案 律政司長夫判罰2萬 鄭若驊樓契涉瞞仍在查

2019-04-24 15:02
看更多

熱門文章

「共享寶馬」聲名大噪… 3000輛棄車墳場揭血淋淋騙局

2019-04-26 11:00

支持「九二共識」就是賣台？ 高孔廉批荒唐！

2019-04-25 22:09

法巡航艦穿越台海 陸國防部：非法進入中國海域

2019-04-25 16:37

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

杭州驚見共享汽車墳場 閒置3,000輛新能源車

2019-04-25 23:37

復仇者聯盟4有彩蛋 浙江戲院加播欠債不還名單

2019-04-26 12:48

女腹痛就醫驗出懷孕 胚胎竟在肝臟著床

2019-04-26 14:06

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

上海星巴克換紙吸管 軟到只能快喝

2019-04-26 11:20

A股大跌 滬指重挫2.43%

2019-04-25 16:56

7名台籍電信詐騙犯 大陸獲刑11年不等徒刑

2019-04-25 20:28

習近平再度宣示中國將擴大開放

2019-04-26 10:19

北大高材生弒母作案縝密 靠假證件在逃3年才落網

2019-04-26 11:37

四川大媽無懼空降物戴安全帽照跳廣場舞 網：用生命在跳

2019-04-25 21:35

中國國防部：法艦過航期間非法進領海

2019-04-25 21:38

浙江九台協首度聯袂回台徵才千人 最高年薪台幣360萬

2019-04-26 04:15

繼義大利後 瑞士29日與中國簽署一帶一路備忘錄

2019-04-26 10:52

百度告今日頭條「竊取」 索賠4億還要道歉30天

2019-04-26 12:28

緩和南海緊張…習近平見杜特蒂 猛打友情牌

2019-04-26 00:19

「金沙將流失」 馬雲：香港國際定位失去方向

2019-04-25 16:35

兩岸婚姻登記逐年降 多選擇定居大陸

2019-04-26 14:36

一帶一路高峰論壇 美、印缺席

2019-04-26 00:04

14.5億港幣成交！香港出現今年最大豪宅交易

2019-04-25 17:30

香港占中案判刑 美國務院：感到失望

2019-04-26 05:44

陸審跨境詐騙案 7台人遭判刑

2019-04-26 00:33

陸委會質疑占中案判決 國台辦批混淆是非、顛倒黑白

2019-04-25 18:58

習近平：中國不搞以鄰為壑的匯率貶值

2019-04-26 10:25

消失的班禪30歲 英國法醫藝術家模擬出成年容貌

2019-04-26 15:17

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

去年中國人買走了全世界三分之一奢侈品 80後為主力

2019-04-26 12:28

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

習近平：共建一帶一路稅收徵管合作機制

2019-04-26 10:13

中日防長會談 陸釋善意：願加強交流合作

2019-04-25 16:03

台商獲陸補貼 陸委會：一體適用則無違反兩岸條例之虞

2019-04-25 18:58

中共艦艇編隊將靠泊香港聯訓「堅定捍衞香港和平」

2019-04-26 11:38

北京地鐵內飲食 擬納入個人信用不良記錄

2019-04-26 10:30

蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23

回應導致債務危機質疑 習近平：一帶一路符合各國需求

2019-04-25 17:08

不願刺激美 陸低調辦論壇

2019-04-26 00:14

樂視網最後一日交易 明退市倒數

2019-04-25 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top