親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

北京地鐵內飲食 擬納入個人信用不良記錄

2019-04-26 10:30聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸北京市交通委就修訂後的《北京市軌道交通乘客守則》公開徵集意見，擬對霸座、飲食、逃票、推銷等四種不文明行為納入個人信用不良記錄，乘客若有這些不良行為將被納入個人信用不良記錄，運營方有權拒絶對其提供乘客服務。這也是北京官方首次就地鐵內飲食進行明確禁止，並逐步納入法律法規管理範疇。

此前，北京地鐵內多次出現乘客躺在座椅上或者拿著大包占座的不文明行為，個別乘客甚至在早晚高峰階段佔據多個座位。

北京青年報報導，《乘客守則》對「禁止吸煙、隨地吐痰、便溺、吐口香糖、亂扔廢棄物、亂寫亂畫」等6項條款進行了修改補充，針對地鐵霸座、飲食、推銷營銷等新現象增加了6項條款。

同時起草的《實施意見》對採用違規進出閘機、偽造變造票卡等方式逃交票款；在列車車廂內一人占用多個座位；除嬰兒、病人外，在列車車廂內進食；推銷產品或從事營銷活動四種不文明乘車行為納入個人信用不良記錄作出界定。

報導指出，這是北京官方首次就地鐵內飲食進行明確禁止，並逐步納入法律法規管理範疇。下一步，北京市交通委還將適時推出《乘客守則》和《實施意見》，展開軌道交通文明乘車宣傳活動，引導市民「文明乘車」，營造文明有序的乘車環境。

圖為「上海鳳爪女」先前被踢爆在北京地鐵大吃沙其馬，碎屑掉落一地。世界日報記者張詒...
圖為「上海鳳爪女」先前被踢爆在北京地鐵大吃沙其馬，碎屑掉落一地。世界日報記者張詒宣／翻攝
分享

北京

相關新聞

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

上海星巴克換紙吸管 軟到只能快喝

2019-04-26 11:20

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

「共享寶馬」聲名大噪… 3000輛棄車墳場揭血淋淋騙局

2019-04-26 11:00

上海南站的就醫直通車

2019-04-26 04:48

蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23

建築垃圾「變廢為寶」 再生用於建設

2019-04-26 04:20

海峽工業設計賽 英、美、德也報名

2019-04-26 04:19

知識產權案件 上海去年創新高

2019-04-26 04:19

寧波直飛東京首航

2019-04-26 04:19

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

醫院爆交叉感染 廣東3新生兒死亡

2019-04-25 18:13

香港機場三跑填海滯後 議員批機管局隱瞞

2019-04-25 16:58

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14

美英領事關注佔中案 中國外交部反對干涉

2019-04-25 14:13

佔中4人即時監禁 朱耀明：4顆光照亮黑暗

2019-04-25 14:12

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

製作「水火箭」 體驗航天夢

2019-04-25 04:30

浙江昆蟲農場 年吃數千噸廚餘

2019-04-25 04:29

以茶會友 兩岸茶達人齊聚武夷山

2019-04-25 04:28

實體書店邁向複合化 「品讀」時光

2019-04-25 04:27

劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26

湖南張家界 無人巴士懸浮魔幻秀

2019-04-25 04:26

好慘！蘋果首個官博剛啟用 評論區馬上「翻車」

2019-04-24 16:36

中國這8省 後年起高考不分文理

2019-04-24 16:34

啟德體育園動土 工程延誤祭重罰 每天罰430萬港元

2019-04-24 15:04

違建案 律政司長夫判罰2萬 鄭若驊樓契涉瞞仍在查

2019-04-24 15:02

香港迪士尼票價調漲3%

2019-04-24 14:57

郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

北京觀察／違建別墅爆不停 住建部令地方摸查

2019-04-24 12:33

內蒙古化工廠爆燃 3死5傷

2019-04-24 11:44
看更多

熱門文章

支持「九二共識」就是賣台？ 高孔廉批荒唐！

2019-04-25 22:09

法巡航艦穿越台海 陸國防部：非法進入中國海域

2019-04-25 16:37

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

馬斯克掛保證：特斯拉Model3 中國造比美國產降50%

2019-04-25 14:06

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

「共享寶馬」聲名大噪… 3000輛棄車墳場揭血淋淋騙局

2019-04-26 11:00

杭州驚見共享汽車墳場 閒置3,000輛新能源車

2019-04-25 23:37

A股大跌 滬指重挫2.43%

2019-04-25 16:56

北京一帶一路高峰論壇 大咖缺席

2019-04-25 12:22

7名台籍電信詐騙犯 大陸獲刑11年不等徒刑

2019-04-25 20:28

中國國防部：法艦過航期間非法進領海

2019-04-25 21:38

四川大媽無懼空降物戴安全帽照跳廣場舞 網：用生命在跳

2019-04-25 21:35

浙江九台協首度聯袂回台徵才千人 最高年薪台幣360萬

2019-04-26 04:15

范冰冰低調復出 開始賣面膜了

2019-04-25 14:05

14.5億港幣成交！香港出現今年最大豪宅交易

2019-04-25 17:30

「金沙將流失」 馬雲：香港國際定位失去方向

2019-04-25 16:35

緩和南海緊張…習近平見杜特蒂 猛打友情牌

2019-04-26 00:19

一帶一路高峰論壇 美、印缺席

2019-04-26 00:04

美軍在韓轉移測試薩德 美軍強辯是送貨引陸熱議

2019-04-25 12:08

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

香港占中案判刑 美國務院：感到失望

2019-04-26 05:44

陸審跨境詐騙案 7台人遭判刑

2019-04-26 00:33

陸委會質疑占中案判決 國台辦批混淆是非、顛倒黑白

2019-04-25 18:58

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

29日起中俄海上聯合軍演 東海持續6天

2019-04-25 15:45

台商獲陸補貼 陸委會：一體適用則無違反兩岸條例之虞

2019-04-25 18:58

中國財長：推動一帶一路 要防範對方債務風險

2019-04-25 13:40

中日防長會談 陸釋善意：願加強交流合作

2019-04-25 16:03

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

回應導致債務危機質疑 習近平：一帶一路符合各國需求

2019-04-25 17:08

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14

樂視網最後一日交易 明退市倒數

2019-04-25 16:37

不願刺激美 陸低調辦論壇

2019-04-26 00:14

台新融資租賃(中國)營運佳 銀行團力挺1億美元聯貸

2019-04-25 16:07

蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23

A股支付第一股拉卡拉上市 開盤漲停觸及漲幅上限

2019-04-25 12:35

中國警方濫用大數據掃黃 1200人遭控嫖客

2019-04-25 13:21

馬哈地訪中首項行程參觀華為 任正非親自接待

2019-04-26 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top