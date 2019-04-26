北京地鐵內飲食 擬納入個人信用不良記錄

2019-04-26 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸北京市交通委就修訂後的《北京市軌道交通乘客守則》公開徵集意見，擬對霸座、飲食、逃票、推銷等四種不文明行為納入個人信用不良記錄，乘客若有這些不良行為將被納入個人信用不良記錄，運營方有權拒絶對其提供乘客服務。這也是北京官方首次就地鐵內飲食進行明確禁止，並逐步納入法律法規管理範疇。

此前，北京地鐵內多次出現乘客躺在座椅上或者拿著大包占座的不文明行為，個別乘客甚至在早晚高峰階段佔據多個座位。

北京青年報報導，《乘客守則》對「禁止吸煙、隨地吐痰、便溺、吐口香糖、亂扔廢棄物、亂寫亂畫」等6項條款進行了修改補充，針對地鐵霸座、飲食、推銷營銷等新現象增加了6項條款。

同時起草的《實施意見》對採用違規進出閘機、偽造變造票卡等方式逃交票款；在列車車廂內一人占用多個座位；除嬰兒、病人外，在列車車廂內進食；推銷產品或從事營銷活動四種不文明乘車行為納入個人信用不良記錄作出界定。