84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



四川成都一座住宅大樓25日發生驚險一幕，一名84歲老人，從14樓外牆徒手往下爬，居民見狀，一邊報警一邊在樓下拉起床單。

梨視頻報導，所幸老人爬到5樓時被救了下來，物業管理人員表示，老人家很沉著、也不急不慌的爬下來，老人因患有阿茲海默症，所以被家人反鎖在家中，防止走失。