親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
一帶一路論壇
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海南站的就醫直通車

2019-04-26 04:48世界日報 中國新聞組整理（取材自中國青年報）

就醫直通車的購票處，司機宗毅正在為乘客指路。
就醫直通車的購票處，司機宗毅正在為乘客指路。
分享

上海有1500條公交線路，這一條可能裝了最多的口罩、CT片、光頭、焦慮與悲情。這條線路只停靠五個站：腫瘤醫院、中山醫院、瑞金醫院、復旦大學附屬眼耳喉鼻科醫院（五官科醫院）和華山醫院。

當上海人尚在睡夢中，來自舟山、張家港、紹興、慈溪、江陰等長三角地區的病人從家鄉出發，乘坐幾個小時的客車，抵達上海交運巴士長途南站，再轉乘這輛「就醫直通車」。

上車／癌友不分貧富

3月25日，周一，上海的主幹道上已經出現18公里的擁堵，那等同於2000輛小轎車的停車場。來自寧波慈溪的客車也身陷車海，在它到達終點上海南站時，氣動車門的出氣聲一響，蔡炯立刻衝到車前。

他是就醫直通車的工作人員，負責拉客，一隻手搖晃著寫有五家醫院名字的紙板，另一手拿著喇叭喊「就醫專線」和醫院名。

當張維從紹興汽車站出發時，家鄉的天空還是深藍色，路燈把人影拉得很長。她30多歲，是電視台記者，也是乳腺癌轉移肝臟和骨骼的患者

在張維乘坐的那趟就醫直通車上，還有一對上了年紀的夫妻並排而坐，兩人的手攥在一起。這位妻子得了肺癌，偶爾喘不上氣，臉紅紅的。

另一個來自華西村的47歲女人，在肺上被查出結節，「總覺得大上海好吧」。她在車上聽到江蘇和浙江各地的口音，「稍微懂一點就跑來上海看」、「鄉鎮醫院，我每次去空蕩蕩的」，而在上海的大醫院裡，「黑壓壓的，空氣都渾濁了」，連排隊等電梯的隊伍都從十字路口的這頭排到了那頭。

在大巴車上，一名來自南通的女士挎著名牌包，粉底透亮、翠綠的鐲子在手臂上滑動。她來為60多歲的父親取報告。父親得了小細胞肺癌，經過幾次化療，家人如臨大敵。

「不管貧富，看病是唯一大方的。」司機總結道。而且，無論貧富，大家都湧向上海。醫院周邊分布著大大小小的典當行。繳費窗口舉著現金的，往往是外地病人。「越高級的醫院資源和收入越多，優秀醫生也向三甲醫院集中，基層醫療機構缺乏人才。」

出發／最怕乘客嘔吐

司機宗毅將礦泉水瓶蓋扎了幾個小孔，裝上消毒液，每晚淋灑。讓患者心生嫌隙的氣味在第二天已消散。

司機最怕乘客嘔吐，駕駛艙旁放著袋子，如果聽到有人咳嗽，駕駛員會立刻問一聲需不需要嘔吐袋。他們也會把車輛開得盡量平穩，「一般我不會急煞車。」宗毅說。

大巴車在上海的街道穿行，停靠在臨近五家醫院的公交站點。大巴上的三級台階對有些病人來說也是阻礙。人沒了力氣，手拉著兩邊的扶手，艱難地往上挪動，不像正常人一跨就上來了。

「化療本身心情不好，一般我不去招惹患者。」一年前，就醫直通車正式運營時，宗毅就成為六位司機中的一員。

允載45人的車廂在高峰時裝下42名乘客，低谷時則只有一、兩個乘客，甚至會因無人乘坐而停駛。

據說做過銷售的人，才能幹好蔡炯拉客的工作。下雨的早高峰，南站等待出租車的隊伍已經排了十幾米，車卻空無一輛。蔡炯走過去，拿著喇叭和紙板攬客，票價10元（人民幣，下同），兩人以上打八折。他語氣急，乘客也急。

「問的最多的是能不能馬上走。」蔡炯說。多數乘客都已經在網上掛好了號，預約了時間，要準時趕到醫院。

在這條線路上工作，要會「看山水」（方言，指察言觀色）。以前有司機在統計下車人數時，問了句「腫瘤有幾個？」一位乘客立馬翻了臉，質問他，「什麼叫腫瘤有幾個？不要瞎講！」從那以後，醫院名變成方形小卡片，乘客可以無聲地遞給司機。

買票後，乘客拿到一張卡片，上車時交給司機。
買票後，乘客拿到一張卡片，上車時交給司機。
分享

忍耐／路途伴隨痛楚

車內大多數時間安靜。

「去五官科醫院的人，有的眼睛瞪出來，有的好像盯著你看，有的眼睛一高一低，有的大陰天戴墨鏡。」宗毅總是在快到站時，從後視鏡裡看一眼滿車的外地病人。

張維喜歡坐在靠窗的位置。有一段時間，她一天能吐20多次，後來，她又嘗到了天昏地暗的痛楚，胃裡就跟一把鐵勺子在攪拌一樣，因為放療射到了胃。

「一開始我也沒想到要化療這麼多次…。可是後來，一次次地化，一關關地過，居然走過了這麼多路。」她一次次乘坐大巴車，跟隨人流湧向上海，在大醫院靠站，尋找活的機率。

剛剛患病的人中也有衣飾講究、風采過人的，但一、兩個化療打下來之後情形大變，往往粉也不擦了，衣服也隨便一套。

張麗萍與張維一樣，也是乳腺癌。她撐過了五年，她握住大巴車最前排的扶手，有些惆悵，口氣裡摻著懊悔，「照鏡子時完全不一樣了，凹進去了。」

五年前，她做了全乳切除手術，右側乳房「切得乾乾淨淨」。「我生完第二個小孩，花了2萬多元隆胸。」她愛美，1995年紋的眼線殘存在臉上，難以清掉。「我年輕時走路都抬頭挺胸，現在都這樣走。」她說著，把後背拱起，蜷縮在座椅上。

大巴車到站，張麗萍匆匆下了車，埋頭走路，很快融入街邊的人群中。大巴晃晃悠悠繼續前行。

到診／慌到掉落現金

在蕭山工廠打工的王鵬是陪工友來上海看病的。他們先是去了杭州的一家醫院，又去了南京看皮膚病的一個研究所，一年打工攢下的5、6萬很快就要花光了，但還沒查出到底得了什麼病。如果上海的大夫還找不到病因，他們也不知道該怎麼辦了。

根據國家癌症中心發布的數據，中國每天有1萬人被確診為癌症，平均每分鐘七個人。醫院排隊的人群中總有些拖著行李箱的家屬，他們小心翼翼地貼著前面的人，生怕被加塞。有人評價說，醫院與火車站相似，一是大部分是外地人，二是票（號）不好買。

來上海這一趟不容易，他們手裡排了許久的號，在路上開始焦慮，一位上了年紀的女士反覆詢問司機，上海的醫院怎麼樣，「畢竟不是自己生活的地方，…心裡忐忑。」

也許是出於匆忙，大巴車司機撿到最多的是遺落的片子和病歷本，有一次撿到了現金，「這是人家看病的錢」，歸還後，失主送來錦旗。

上海患者腫瘤

相關新聞

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23

建築垃圾「變廢為寶」 再生用於建設

2019-04-26 04:20

海峽工業設計賽 英、美、德也報名

2019-04-26 04:19

知識產權案件 上海去年創新高

2019-04-26 04:19

寧波直飛東京首航

2019-04-26 04:19

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

醫院爆交叉感染 廣東3新生兒死亡

2019-04-25 18:13

香港機場三跑填海滯後 議員批機管局隱瞞

2019-04-25 16:58

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14

美英領事關注佔中案 中國外交部反對干涉

2019-04-25 14:13

佔中4人即時監禁 朱耀明：4顆光照亮黑暗

2019-04-25 14:12

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

製作「水火箭」 體驗航天夢

2019-04-25 04:30

浙江昆蟲農場 年吃數千噸廚餘

2019-04-25 04:29

以茶會友 兩岸茶達人齊聚武夷山

2019-04-25 04:28

實體書店邁向複合化 「品讀」時光

2019-04-25 04:27

劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26

湖南張家界 無人巴士懸浮魔幻秀

2019-04-25 04:26

好慘！蘋果首個官博剛啟用 評論區馬上「翻車」

2019-04-24 16:36

中國這8省 後年起高考不分文理

2019-04-24 16:34

啟德體育園動土 工程延誤祭重罰 每天罰430萬港元

2019-04-24 15:04

違建案 律政司長夫判罰2萬 鄭若驊樓契涉瞞仍在查

2019-04-24 15:02

香港迪士尼票價調漲3%

2019-04-24 14:57

郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

北京觀察／違建別墅爆不停 住建部令地方摸查

2019-04-24 12:33

內蒙古化工廠爆燃 3死5傷

2019-04-24 11:44

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

海口打造5G智慧樂園

2019-04-24 03:28
看更多

熱門文章

衝著台灣和釣島…中共海上大閱兵 秀兩棲作戰武器

2019-04-25 10:00

支持「九二共識」就是賣台？ 高孔廉批荒唐！

2019-04-25 22:09

法巡航艦穿越台海 陸國防部：非法進入中國海域

2019-04-25 16:37

中美貿易戰傳5月底簽署協議 川習會在日本開

2019-04-25 11:23

陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33

馬斯克掛保證：特斯拉Model3 中國造比美國產降50%

2019-04-25 14:06

A股大跌 滬指重挫2.43%

2019-04-25 16:56

北京一帶一路高峰論壇 大咖缺席

2019-04-25 12:22

7名台籍電信詐騙犯 大陸獲刑11年不等徒刑

2019-04-25 20:28

84歲老奶奶當蜘蛛人 竟從14樓外牆爬到5樓

2019-04-26 00:05

范冰冰低調復出 開始賣面膜了

2019-04-25 14:05

中國國防部：法艦過航期間非法進領海

2019-04-25 21:38

四川大媽無懼空降物戴安全帽照跳廣場舞 網：用生命在跳

2019-04-25 21:35

14.5億港幣成交！香港出現今年最大豪宅交易

2019-04-25 17:30

美軍在韓轉移測試薩德 美軍強辯是送貨引陸熱議

2019-04-25 12:08

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

百萬年薪起跳 浙江9台商協會下午台北徵才

2019-04-25 10:14

受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16

陸委會質疑占中案判決 國台辦批混淆是非、顛倒黑白

2019-04-25 18:58

杭州大巴士撞橋墩被削頭 車上有30名小朋友

2019-04-25 16:38

29日起中俄海上聯合軍演 東海持續6天

2019-04-25 15:45

「金沙將流失」 馬雲：香港國際定位失去方向

2019-04-25 16:35

A股股王貴州茅台發布一季報 營收淨利超預期

2019-04-25 11:06

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

台商獲陸補貼 陸委會：一體適用則無違反兩岸條例之虞

2019-04-25 18:58

中國財長：推動一帶一路 要防範對方債務風險

2019-04-25 13:40

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14

樂視網最後一日交易 明退市倒數

2019-04-25 16:37

中日防長會談 陸釋善意：願加強交流合作

2019-04-25 16:03

浙江九台協首度聯袂回台徵才千人 最高年薪台幣360萬

2019-04-26 04:15

回應導致債務危機質疑 習近平：一帶一路符合各國需求

2019-04-25 17:08

中國首季經濟數據雖佳 學者指仍有8大隱憂

2019-04-25 11:10

中國警方濫用大數據掃黃 1200人遭控嫖客

2019-04-25 13:21

A股支付第一股拉卡拉上市 開盤漲停觸及漲幅上限

2019-04-25 12:35

台新融資租賃(中國)營運佳 銀行團力挺1億美元聯貸

2019-04-25 16:07

養豬第一股 雛鷹農牧遭退市風險警示

2019-04-25 13:50

遭非洲豬瘟狙殺 大陸豬肉製品業去年業績好慘

2019-04-25 09:41

人行官員：貨幣政策沒有放鬆，也談不上收緊

2019-04-25 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top