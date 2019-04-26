蔡、曾 以國名為姓 典型代表

2019-04-26 04:23 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南鄭州報導



曾姓以國為姓，方城縣設有古繒國博物館。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

在中國人海外姓氏中，陳、林、李、許、蔡、黃、鄭七大姓氏均起源於河南；其中，蔡姓是古代以國名為姓的典型代表，起源於河南省駐馬店市上蔡縣。而另一個以國為姓的曾姓，始祖曲烈是夏朝皇帝少康次子，夏代中期受封繒地，建立諸侯方國，以國為姓，開創曾氏一族。

據「史記．管蔡世家」記載，西元前1046年，周武王姬發滅商後，將弟弟叔度封於蔡地（今河南上蔡西南），建立蔡國。百姓以國名為姓，於是有了蔡姓。

蔡叔度是周文王的第五子，周武王的弟弟。當時有十二個大諸侯國，蔡叔度是西周諸侯國蔡國的第一任君主。後來周武王去世，他的兒子姬誦繼位，是為周成王。當時周成王還是個孩子，管理不了國家，於是周武王的親弟周公旦攝政，代替周天子發號施令。三位叔叔蔡國的蔡叔度、管國（今鄭州）的管叔鮮、霍國（山西霍州）的霍叔處不服，聯手商朝後人武庚發起「三叔之亂」內戰，最後被平定，封國也被取消。

史書記載，蔡叔度的兒子姬胡「率德馴善」，一反其父所為，周公旦就把他推薦到自己的封國魯國去做卿士，協助其子伯禽，魯國治理得井井有條。西元前1038年，周公奏請成王，將姬胡重新封到蔡國。姬胡成為蔡國的第二代國君，歷史上稱他為蔡仲。

蔡國共歷經599年，傳23代、25君，迄今已有3000餘年歷史，被楚國滅亡以後，王公貴族、名商大家等都隨著國君走了，先遷到新蔡，然後遷到下蔡，由下蔡再遷到浙江福建一帶，由福建再遷往台灣及海外，在台灣蔡姓人口居第八位。

繒國在今河南省南陽市方城縣。據考證，方城八里橋夏代遺址，正是繒侯曲烈侯國國都所在地，也是曾氏起源地。

春秋時期，繒國被莒國所滅，太子巫率領臣民逃往魯國，並在魯國做官。為表達不忘先祖，就以曾氏為姓，並在此繁衍發展，遍布山東、河北等地。

秦漢時期，曾姓不斷遷至湖南、湖北、陝西、江西、廣東等地；西漢末年，關內侯曾據不滿王莽篡漢，率族人遷移至江西蘆陵，成為曾姓南遷始祖。西晉末年五胡亂華，曾姓隨大批中原士族南遷，移居今浙江紹興、四川成都、江西南昌、江蘇蘇州、湖北襄陽鄂城、河南南陽等地。

唐末五代，河南固始人曾延世率族人隨王朝、「閩國」開國國王王審知兄弟遷入福建，成為曾氏龍山派始祖。宋代以來，江西曾氏陸續遷至廣東、福建、湖南、江蘇、四川等地；明朝末年，福建曾姓族人開始遷居台灣；清代，福建、廣東沿海曾氏大舉移居台灣。

古繒國發明了包括蒸飯、捕魚、射箭、養蠶等很多器皿和生產工具，很多繒的同音字，都是由此發明而來；方城八里橋夏代遺址還出土了一大批珍貴的歷史文物，後人尊曲烈為「曾氏第一世祖」，古繒國博物館也建於此。

（系列文五之五，全文完）