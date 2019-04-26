寧波直飛東京首航

2019-04-26 04:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



4月25日11點50分，搭載187名旅客的波音737飛機從寧波櫟社國際機場騰空起飛，標誌著春秋航空寧波至東京的國際航線正式開通。 中新社報導，此次寧波開通直飛東京的航班，初期每周二、四、五、日各一班，全程3小時。至此，寧波機場已先後開通了大阪、名古屋、靜岡及東京4個日本航點，日本已成為寧波機場國際航線中定班航線最多的國家。

東京是日本的首都，也是日本文化、教育、時尚等領域的樞紐中心。以往，寧波市民到東京旅遊，需要從杭州、上海等地直飛東京，或者從寧波飛大阪、名古屋再轉東京，費時費力，現在，「家門口」就可以直飛東京，方便多了。