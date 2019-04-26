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知識產權案件 上海去年創新高

2019-04-26 04:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市高級人民法院（以下簡稱上海高院）日前召開發布會，發布《2018年上海法院知識產權審判白皮書》。白皮書顯示，2018年上海受理審結知識產權案件創新高，新類型案件持續出現。

中新社報導，公布數據顯示，2018年，上海全市法院受理各類知識產權案件22680件、審結22121件，同比分別增長43.46%和40.76%，創下新高。 與此同時，上海高院方面表示，涉及知產保護的新類型案件呈現持續增長。例如，上海知識產權法院去年受理了多件涉及基因技術或基因數據案件，如加拿大某DNA公司訴上海人類基因組研究中心等侵害發明專利權糾紛案，涉及侵害人類基因測試技術專利。以及華山醫院訴某外籍人士侵犯人類遺傳資源信息專屬持有權案，涉及人類基因數據的歸屬問題等。

法院方面表示，在2018年上海法院受理的一審著作權糾紛中，侵害信息網絡傳播權糾紛和計算機軟件糾紛同比上升69.73%，表明上海文化創意產業和網絡信息產業繁榮發展的同時，版權保護與管理存在著風險和挑戰。

與此同時，一審不正當競爭糾紛同比上升319%，隨著商業模式不斷創新、市場活動活躍，市場競爭行為亟待規範。 而一審商標權糾紛、專利權糾紛分別同比上升60.29%和31.61%，表明隨著社會經濟的進一步發展，尤其是上海科創中心建設的不斷推進，傳統的商標類案件和專利技術類案件呈現全面增加的趨勢。

院方表示，在提高民事賠償力度方面，上海法院著力構建有利於侵權事實查明的證據審查機制、有利知識產權價值實現的損害賠償機制和有利於糾紛及時有效解決的裁判機制。 在嚴懲知識產權刑事犯罪方面，上海法院不斷加強刑事司法保護。在判處的刑罰中，被判處3年以上7年以下有期徒刑的共33人。

上海基因專利

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