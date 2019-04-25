陸客亂闖櫃檯還吐痰 環時總編：很不得體

2019-04-25 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



日前一名女陸客擅闖台灣饒河街夜市某餐廳櫃檯稱要點餐，卻出言不遜還隨地吐痰，影片在網上引發熱議。這段影片現也在大陸社群流傳，環球時報總編輯胡錫進在微博表示，「如果主要事實就像這段視頻所展示的那樣，我認為那名台灣老闆說『你丟人丟到外國來了』，很不對，並有可能刺激了該女子。但該女子隨後的表現過於激烈，而且很不得體」。

胡錫進表示，從影片中的口角可以大致瞭解，可能是這名女子沒看清標識，進入了餐館的後廚，老闆讓其離開，該女子拒絶，而後，口角升級，該女子說了一些在那個環境裡顯然很不得體的話，包括「說你是殖民地你就是殖民地，一個破破爛爛的省」、「敢跟我較勁，你們台灣有幾個能掙錢養活自己的，都靠大陸的福利來支持你們」，還當場示威性的往地上吐唾沫。

他指出，這段影片正在台灣網上發酵，「我們無法確認圍繞這段視頻的更多信息，儘管環球網的記者做了努力。目前所有信息都來自於這段視頻本身」。

他說，大陸人去台灣旅遊，應當相互尊重，打交道時都應儘量迴避兩岸政治爭論，吵架也別往兩岸政治上吵，兩岸政治爭論讓官方和媒體去做，或者去社交媒體上做，而應避免在現實生活中大陸遊客與台灣基層民眾面對面的時候發生，「視頻中台灣男子不應說那句話刺激大陸女子，大陸女士則不應對台灣和台灣人表達那樣的鄙視」。

胡錫進稱，從視頻上看不出雙方起口角的最初原因的細節，不排除餐廳老闆對口角最初發生也負有責任的情況。但在該視頻錄製的這段時間中，該女子表現得過於強勢，一口一個較勁？這確實會有不好觀感，這不是我們期待的大陸遊客在外面的應有素質表現，哪怕是吵架吵到政治上的時候。