香港機場三跑填海滯後 議員批機管局隱瞞

2019-04-25 16:58 世界日報 香港新聞組／香港25日電



香港機場三跑填海工程因欠缺海砂、進度落後及有超支危機。機管局24日向立法會提交的文件指出，受去年惡劣天氣及內地農曆新年假影響，填料鋪設工序滯後18個星期，全部填海工程預計2021年中才完成。明報報導，有議員批評，機管局一直隱瞞工程進度落後，直至被傳媒揭發才「擠牙膏」式披露，將在立法會追問工程細節及責任。

據報導，實政圓桌立法會議員田北辰說，立法會文件指出，填料生產及運送於2月上半月暫停，機管局卻於2月25日的聲明中指「承建商已確定目前掌握的砂源，能供應足夠填料予三跑道系統項目的填海工程」，認為機管局若非「刻意隱瞞」，就是不清楚承建商進度。

報導指出，立法會經濟發展事務委員會委員譚文豪也批評，填料鋪設工序滯後18周，明顯反映工程已延期，又指機管局在三跑工程進度方面欠透明度，直至被傳媒揭發才「擠牙膏」式透露，情並不理想，將在下周一會議上追問延期細節、原因及責任誰屬。

另據香港經濟日報報導，機場三跑填海工程出現進度落後問題，機管局正與填海工程承建商積極商討，從多方面開拓更多填料供應來源，包括與主要填海工程承建商緊密協作，確保廣西砂粒於今年中交付，同時繼續與廣東省當局跟進供砂事宜。機管局強調仍以2022年啟用新建成的第三條跑道為目標。