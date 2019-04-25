醫院爆交叉感染 廣東3新生兒死亡

2019-04-25 18:13 世界日報 中國新聞組／北京25日電



廣東南方醫科大學順德醫院爆出嚴重交叉感染，導致至少三名新生兒因為細菌或病毒感染死亡，另外還有眾多新生兒因感染被迫轉院，病情輕重不一。該院24日在官微表示，對於新生兒的死亡深感惋惜和痛心，目前，省、市、區健康部門已介入調查。

新京報報導，網路上23日出現一篇《順德人民醫院或許欠順德人民一個交代》文章，作者是受害者父親，他表示包含自己的小孩在內有三名新生兒死亡，眾多因感染被迫轉院，病情輕重不一。

另據南方都市報報導，該醫院的一名姓梁的負責人24日表示，早上已經有省、市、區衛生健康部門的專家介入調查；廣州婦幼保健院已經收治8名患兒，病情還不便透露。