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受歧視不讓飛行？ 22歲江蘇男在美航校自殺

2019-04-25 18:16世界日報 中國新聞組／北京25日電

中國一名22歲飛行學員在美國USAG航空學校接受訓練，疑因遭歧視自殺。該名飛行學員母親楊女士24日表示，兒子曾對她說航校的教員不負責任，由於教員離職導致他被耽誤兩個月訓練時間；同期中國學員說，聽說航校更換了一小批教練，「那位（自殺的）師兄確實被學校坑了」。

紫牛新聞報導，出事的這家航校長期存在不公平現象，知情者透露，自殺學員小陽已在USAG航校待了一年多，但還處於「私照階段」，中間只有兩、三個月有正常飛行。私照階段本來一個月就能完成，他用了這麼長時間還沒結束，「這是絕對不正常的。」

楊女士目前正在準備簽證事宜，將與南航大和深圳航司人員一起來美與航校溝通。

來自江蘇淮安的小陽，過去在南京航空航天大學學習飛行技術專業，和深圳航空公司簽約，屬於航空公司的養成生，在考取飛行執照階段，被航空公司送到USAG學習。有學員說：「他在USAG航校很久沒有得到飛行機會，好不容易上了一次機，被教練安排接受『主管人員檢查』（Review Board）。在這個學校跟主管人員飛，絕對沒有好事，他們會有各種挑刺。」

據報導，周圍同學對小陽無不良評價，都認為他在日常生活中表現出的情緒控制與管理能力符合飛行學員應有表現。

曾在USAG學習過一年多、去年拿到執照後的小魯說，「只要你進入那個學校，就感到莫名的特別的壓抑。那裡每一名美國員工對中國學生都有一種蔑視。」

而在航校擔任過教練的中國人表示，美國很多航校都存在問題，中國航空公司派去學習的學員容易受區別對待，「出事故是早晚的事」。

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