親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「暴民」殺死了醫療團！伊波拉疫情前線的絕望罷工

黃光芹版稅風波 李佳芬：沒動錢、版稅會拿出來作公益

腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14世界日報 香港新聞組╱香港25日電

陳淑莊患腦膜瘤「比乒乓球大」。 歐新社
陳淑莊患腦膜瘤「比乒乓球大」。 歐新社
分享

佔中案被告之一的立法會議員陳淑莊，因腦部罹患腫瘤，恐需在兩周內緊急接受手術，獲准押後至6月10日判刑；她說腦膜瘤直徑達4.2厘米，「比乒乓球大」，有生命危險。她表示會勇敢面對，「大家放心，我應付得來」，冀康復後與港人一起繼續走在爭取民主的道路。

香港01報導，陳淑莊說，目前腦膜瘤壓住腦幹，導致腦幹彎曲，亦有部分腦血管及神經線被壓住，近期有頭暈、面部麻痺、作嘔等情況。醫生建議她盡快做手術切除腫瘤，術後或需接受電療或化療。因此她安排於今日進行手術前顯影檢查。

香港大學醫學院腦內科教授張德輝指，做手術切除腫瘤有一定風險，若腫瘤與神經線黏連，或需犧牲某段神經線，術後感官神經如面部肌肉、手腳協調能力等或受影響。腦神經外科醫生彭家雄則稱，若不想影響重要器官功能而保留部分腫瘤，病人需續接受電療或化療的療程。

公民黨黨魁楊岳橋表示，他是近期才知悉有關情況，他坦言缺少陳淑莊這名戰友，對公民黨會有一定影響，他哽咽說，公民黨和民主派會努力分擔陳淑莊和邵家臻的議會工作，做好分工，希望陳淑莊能盡快早日康復。

明報報導，陳淑莊說，她是在本月4日入院接受全身檢查，本月9日宣判有罪時尚未拿到檢查報告，直至上周三取得報告後，醫生發現腦部磁力共振影像有異常。其後她再經公民黨余若薇的丈夫胡健維醫生診斷，最後證實左腦有一個直徑4.2厘米、約一個乒乓球般大的腫瘤。

她強調，會盡力治療，希望盡快康復，「大家不用擔心，我一定會盡快醫好病，與大家繼續走一條可能好長、爭取民主的道路」。

腫瘤佔中

相關新聞

上海特斯拉起火 馬斯克：機率比燃油車低5倍

2019-04-25 15:05

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

佔中4人即時監禁 朱耀明：4顆光照亮黑暗

2019-04-25 14:12

美英領事關注佔中案 中國外交部反對干涉

2019-04-25 14:13

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

製作「水火箭」 體驗航天夢

2019-04-25 04:30

浙江昆蟲農場 年吃數千噸廚餘

2019-04-25 04:29

以茶會友 兩岸茶達人齊聚武夷山

2019-04-25 04:28

實體書店邁向複合化 「品讀」時光

2019-04-25 04:27

劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26

湖南張家界 無人巴士懸浮魔幻秀

2019-04-25 04:26

好慘！蘋果首個官博剛啟用 評論區馬上「翻車」

2019-04-24 16:36

中國這8省 後年起高考不分文理

2019-04-24 16:34

啟德體育園動土 工程延誤祭重罰 每天罰430萬港元

2019-04-24 15:04

違建案 律政司長夫判罰2萬 鄭若驊樓契涉瞞仍在查

2019-04-24 15:02

香港迪士尼票價調漲3%

2019-04-24 14:57

郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

北京觀察／違建別墅爆不停 住建部令地方摸查

2019-04-24 12:33

內蒙古化工廠爆燃 3死5傷

2019-04-24 11:44

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

海口打造5G智慧樂園

2019-04-24 03:28

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

北京台胞綠化基地 200人植樹

2019-04-24 00:12

山西太焦高鐵 連續梁合龍

2019-04-24 00:12

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

習近平海上閱兵 青島加強維穩、安保升級

2019-04-23 14:41

廣東有家軍事博物館…開在家裡

2019-04-23 14:30

存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00
看更多

熱門文章

女子狠坐展示用BMW上...引擎蓋秒凹陷 店員嚇傻報警　

2019-04-24 18:29

衝著台灣和釣島…中共海上大閱兵 秀兩棲作戰武器

2019-04-25 10:00

店長教煮醬汁卻趁機強姦 她崩潰：上班幹嘛做妓女

2019-04-24 21:33

國台辦回應韓國瑜訪美言論：兩岸事應由家裡人商量辦

2019-04-24 15:35

當前習近平對台政策 張五岳：促融重於促統

2019-04-24 21:52

具二次核反擊能力 中國新型核潛艇長征10號首揭面紗

2019-04-24 15:54

快遞員私拆女客戶包裹 「內衣褲擺床上」發朋友圈炫耀

2019-04-24 16:30

稱「一帶一路」倡議是「虛榮計畫」 華府不派官員參加

2019-04-24 22:38

中美貿易戰傳5月底簽署協議 川習會在日本開

2019-04-25 11:23

新聞眼／「占中」曲終 香港兩散

2019-04-25 00:23

孟宏偉受賄案 中國最高檢批准逮捕

2019-04-24 18:28

德國經濟部長：一帶一路 應守國際規範

2019-04-24 22:34

浙江昆蟲農場 年吃數千噸廚餘

2019-04-25 04:29

馬斯克掛保證：特斯拉Model3 中國造比美國產降50%

2019-04-25 14:06

中國小秀肌肉 海上閱兵最新艦艇齊出

2019-04-24 16:06

北京一帶一路高峰論壇 大咖缺席

2019-04-25 12:22

香港「占中三子」 兩入獄一緩刑

2019-04-25 00:23

當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14

習近平將於六月訪日 就任來首次

2019-04-24 18:53

中國這8省 後年起高考不分文理

2019-04-24 16:34

陸：「一帶一路」未陷債務陷阱

2019-04-24 23:52

A股襪業第一股外移越南 生產規模已超大陸

2019-04-24 15:33

陸Q1居民收入 滬京浙排名前3

2019-04-25 04:32

習近平見安倍特使 稱中日關係呈現積極發展勢頭

2019-04-24 21:40

美軍在韓轉移測試薩德 美軍強辯是送貨引陸熱議

2019-04-25 12:08

TCL重組奏效 首季賺36億

2019-04-25 00:40

金正恩抵海參威 陸外交部盼為半島問題提供助力

2019-04-24 17:32

范冰冰低調復出 開始賣面膜了

2019-04-25 14:05

港占中人士遭判刑 數百市民收押所外聲援

2019-04-24 22:39

美駐港領館回應占中案 北京反對干涉

2019-04-24 18:21

好慘！蘋果首個官博剛啟用 評論區馬上「翻車」

2019-04-24 16:36

百萬年薪起跳 浙江9台商協會下午台北徵才

2019-04-25 10:14

星巴克改用紙吸管 上海深圳開始推行

2019-04-25 12:13

A股股王貴州茅台發布一季報 營收淨利超預期

2019-04-25 11:06

二度TMLF操作 中國央行暫停降準但政策寬鬆不變

2019-04-24 17:23

一帶一路論壇 泰中寮將簽鐵路網合作備忘錄

2019-04-24 16:01

影／溫州狂風暴雨威力驚人 棚架被吹翻5人重傷

2019-04-25 12:40

中亞風雲 科法斯預言中俄權力平衡恐有新局

2019-04-24 21:53

為期一周 海峽論壇6月中福建登場

2019-04-25 04:38

劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top