腦瘤比乒乓球大 陳淑莊：我會勇敢

2019-04-25 14:14 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



陳淑莊患腦膜瘤「比乒乓球大」。 歐新社 分享 facebook

佔中案被告之一的立法會議員陳淑莊，因腦部罹患腫瘤，恐需在兩周內緊急接受手術，獲准押後至6月10日判刑；她說腦膜瘤直徑達4.2厘米，「比乒乓球大」，有生命危險。她表示會勇敢面對，「大家放心，我應付得來」，冀康復後與港人一起繼續走在爭取民主的道路。

香港01報導，陳淑莊說，目前腦膜瘤壓住腦幹，導致腦幹彎曲，亦有部分腦血管及神經線被壓住，近期有頭暈、面部麻痺、作嘔等情況。醫生建議她盡快做手術切除腫瘤，術後或需接受電療或化療。因此她安排於今日進行手術前顯影檢查。

香港大學醫學院腦內科教授張德輝指，做手術切除腫瘤有一定風險，若腫瘤與神經線黏連，或需犧牲某段神經線，術後感官神經如面部肌肉、手腳協調能力等或受影響。腦神經外科醫生彭家雄則稱，若不想影響重要器官功能而保留部分腫瘤，病人需續接受電療或化療的療程。

公民黨黨魁楊岳橋表示，他是近期才知悉有關情況，他坦言缺少陳淑莊這名戰友，對公民黨會有一定影響，他哽咽說，公民黨和民主派會努力分擔陳淑莊和邵家臻的議會工作，做好分工，希望陳淑莊能盡快早日康復。

明報報導，陳淑莊說，她是在本月4日入院接受全身檢查，本月9日宣判有罪時尚未拿到檢查報告，直至上周三取得報告後，醫生發現腦部磁力共振影像有異常。其後她再經公民黨余若薇的丈夫胡健維醫生診斷，最後證實左腦有一個直徑4.2厘米、約一個乒乓球般大的腫瘤。

她強調，會盡力治療，希望盡快康復，「大家不用擔心，我一定會盡快醫好病，與大家繼續走一條可能好長、爭取民主的道路」。