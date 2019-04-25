佔中4人即時監禁 朱耀明：4顆光照亮黑暗

2019-04-25 14:12 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



佔中案昨日判刑，九名被告除議員陳淑莊因病押後判刑外，其餘八人分別被判處8至16個月監禁、緩刑或200小時社會服務令，其中佔中發起人戴耀廷、陳健民、議員邵家臻和社民聯副主席黃浩銘四人即時監禁。數百市民昨晚於四人被關押的荔枝角收押所外集會，燃起點點燭光聲援被告，獲緩刑兩年的另一佔中發起人朱耀明也出席集會，涕淚稱四人是「四顆照亮黑暗大地的光」。

綜合媒體報導，逾百名市民、多名民主派立法會議員昨晚在收押所外燃起燭光聲援，高喊「釋放所有政治犯」、「我們曾經都佔中」、「我們沒有被煽惑」、「林鄭下台」等口號。

牧師朱耀明在燭光晚會上說，這是眾人在民主抗爭路上最光輝的時刻，早上送別四人時，看到囚車上的並非四名罪犯，而是四顆照亮黑暗大地的光，「我朱耀明今晚站在這裡，為香港人的理想，向你們致敬。」

他發言時掩不住哀傷，稱自己希望與戴耀廷、陳健民在一起，「他們現在因為愛香港而被囚禁」，而他會擔負起為二人發聲的責任，呼籲香港人「多走一步、多出一分力、多帶一個人參與這個運動」。

報導指出，佔中九人並肩接受審訊多日，「佔中三子」唯一獲判緩刑的朱耀明說，三人在佔領運動以來從未分離，面對戴耀廷和陳健民入獄，「心裡極之難過」，數度泣不成聲，一頭白髮的他昨午在友人攙扶下，邊揮手帕邊灑淚，送別載著四人的囚車，屢次哽咽大喊「耀廷加油、健民加油」。

朱耀明緊抱妻子，朱太激動落淚，陳健民妻子見狀亦痛哭，有別於平日冷靜聽審。

報導稱，親政府的「藍絲帶」示威者判刑後不見蹤影，批評過「佔中」，但向來支持泛民主派的羅馬天主教陳日君樞機默默離開法院，也許再次說明傳統民主運動難以凝聚新力量的困境。