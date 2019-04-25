當島主不是夢？廣東5月開賣無人海島使用權

2019-04-25 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



到粵港澳大灣區當島主的機會來了！廣東省自然資源廳日前印發《無居民海島使用權市場化出讓辦法（試行）》。將以招標、拍賣或掛牌方式出讓無居民海島使用權，並強調主要適用於旅遊娛樂、交通運輸、工業倉儲、漁業等經營性用島。

新京報報導，該《辦法》提出，中標人或競得人須向省級自然資源主管部門申請用島批復，從5月10日起施行，有效期為3年。

無居民海島是指不屬於居民戶籍管理的住址登記地的海島。該《辦法》指出，市場化出讓無居民海島使用權，應進入省公共資源交易平台體系進行交易。中標人或競得人自出讓合同簽訂之日起2年內，應自行編制完成《無居民海島開發利用具體方案》和《無居民海島開發利用專案論證報告》，通過評審並修改完善後，向省級自然資源主管部門申請用島批復。

至於廣東省究竟有多少無居民海島可以開賣使用權？根據自然資源部發布的2017年海島統計調查公報顯示，中國大陸共有海島1.1萬餘個，浙江、福建和廣東海島數量居前三名。

在大陸國家海洋局2011年公布的第一批176個開發利用無居民海島名錄中，廣東有60個，位居第一。其次福建50個、浙江31個、廣西11個、遼寧11個、海南6個、山東5個、江蘇2個。

但廣東並不是大陸第一個出讓無居民海島使用權的省份。2013年，浙江省首次推出《無居民海島開發利用管理辦法》，規定旅遊、娛樂、工業等經營性用島的無居民海島使用權，要透過招標、拍賣、掛牌等方式取得，並規定依法批准使用的無居民海島，三年內未開發利用的，可以依法收回使用權。