實體書店邁向複合化 「品讀」時光

2019-04-25 04:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



位於大陸西北的寧夏銀川市一座大型購物中心裡，一家「高顏值」的書店吸引不少顧客駐足。更讓很多人意想不到的是，牆上掛著「新華書店」的招牌，這是傳統老書店轉型的代表。

新華社報導，作為一家成立於1937年的老牌國營書店，在大多數中國人的印象中，新華書店傳統而嚴肅，像是一座種類齊全的「圖書商城」。而銀川市這家名為「品讀時光」的新華書店，不僅裝潢文藝溫馨，還增添了咖啡吧台、文創產品、沙龍討論等區域，拉近書店和讀者的距離。

新華書店的「變臉」與當下網路時代圖書銷售模式的改變密不可分。近10年來，受電商平台的衝擊，實體書店銷售規模不斷縮水，很多書店因無力承擔高昂的房租和人力成本，紛紛陷入「倒閉潮」。

對此，中國大陸政府推出系列針對實體書店發展的政策，提出實體書店要創新經營發展模式，發展新業態，通過「跨界」、「書店+」等方式，打造複合式文化場所。而實體書店本身，也在積極迎合市場導向和年輕人的閱讀習慣，尋求轉型。

「實體書店綜合化、複合化是一種發展趨勢，僅靠圖書銷售，書店很難發展下去。如今，政策的支持以及人們對高質量閱讀體驗的追求，恰好為實體書店提供轉型的契機。」「品讀時光」書店店長王雪說，雖然圖書電商有較強的價格和物流服務優勢，但文化體驗、閱讀氛圍、分享互動等，則是實體書店不可替代的優勢。

在2018年中國實體書店中銷售營業額領先的西西弗書店，目前已在中國大陸60多個城市開設了200多家門店。「實體書業從根本上要提高服務的質量和顧客的體驗感。」西西弗書店銀川店店長馬凱說，除了多元化經營，西西弗一直在強調「書店」的本位，在圖書分類引導、書店動線設計、圖書產品研究等方面下功夫。