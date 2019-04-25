劉氏始祖劉累 發源地在河南平頂山

2019-04-25 04:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南平頂山報導



魯山是劉姓的發源地，圖為位於招兵台上的中華劉姓始祖苑。 記者胡明揚╱攝影 分享 facebook

我們都說中國人是「龍的傳人」，而位居中國第四大姓的劉氏始祖劉累，就因善於養龍，被夏帝孔甲賜為御龍氏。劉姓發源地所在的平頂山，自古便是龍的故鄉，上古豢龍氏、御龍氏、應龍氏三個因龍而生的家族就生活於此。劉姓與龍文化聯繫緊密，龍是中華民族的圖騰，也是中華民族象徵。

以「劉累御龍」為先導，開創大漢基業的劉邦，自詡為「真龍天子」，自此開創「龍與帝王」的不解之緣。由於劉姓建立的漢王朝對中華民族產生了巨大影響，並產生了漢族、漢語、漢字的專稱，因此，專家在評價劉氏文化對中華傳統文化的貢獻時，用「帝王之尊、民族之名、影響之巨」三句話12個字來概括。

劉姓是當今中國第四大姓，人口近8,000萬，約占漢族人口的5.38%，足跡遍及世界各地。劉姓的起源主要有兩支：其一，出自祁姓。帝堯的後裔中，有一重要人物劉累，他生於夏代後期孔甲之時，善於豢龍，為孔甲帝養龍。劉累出生時有文在手曰「劉累」，所以就以劉累為名。其後裔以劉為姓，劉累先居於今河南偃師縣，後隱居於今河南平頂山市魯山縣，死後也葬在魯山縣。

其二，出於姬姓。形成於春秋時期，系以邑為姓，出自今河南偃師。據專家研究，劉姓是中國所有姓氏中產生帝王最多的姓，先後建立了西漢、東漢、蜀漢、前趙、南朝宋、後漢、南漢、北漢等王朝或政權，出現了66位「真龍天子」，名人大家更是燦若星河。

劉氏最早活動在中原地區，漢代最為繁盛，漢王朝在長達400多年的時間內，將劉氏分封至全國各地，主要分布在河南、河北、山東、江蘇北部、安徽北部及山西太原等地。

兩晉五胡亂華以後，中原劉氏為躲避戰亂，南遷進入福建；唐代以後，伴隨著陳政、其子「開漳聖王」陳元光入閩，和安史之亂很多劉姓人南遷至福建、江西、廣東等地；宋代在閩浙贛、冀魯豫、川湘形成三大劉姓密集區，明朝末年，劉姓東渡台灣，定居開業。

劉累是中華劉姓始祖，魯山乃劉姓的發源地。2012年，劉姓始祖劉累墓和祠公布為平頂山市級文物保護單位，中華劉姓始祖苑，位於昭平湖畔的招兵台山上。

在2004年世界劉氏第四屆聯誼大會上，與會人士提議將世界劉氏祭拜始祖累公之日，訂為每年西曆4月19日；此後每年4月19日，都有海內外劉姓宗親參加祭拜始祖的活動。（系列文五之四）