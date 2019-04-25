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以茶會友 兩岸茶達人齊聚武夷山

2019-04-25 04:28聯合報 記者鄧智元／福建武夷山報導

兩岸茶專家在武夷山品茶交流。 記者鄧智元／攝影
兩岸茶專家在武夷山品茶交流。 記者鄧智元／攝影
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「兩岸網路新媒體－絲路茶韻福建行」活動，日前在武夷山舉行；活動以「兩岸共同傳承文化、推進兩岸同胞心靈契合」為主題，從閩台兩地心靈契合的「共同語言」茶文化入手，探尋兩岸茶產業融合發展新路。

首先登場的是春茶開山儀式，非物質文化遺產武夷岩茶製作技藝傳承人葉啟桐指出，兩岸茶交流，重在取長補短；台灣茶業優勢在創意，但在多元發展時，要保留茶的靈魂，勿忘初心。

茶交流活動請到兩岸知名茶達人，就兩岸茶文化與產業進行分享。岩茶非遺傳承人劉安興表示，烏龍茶從閩北傳到台灣，台灣烏龍茶追求極致的精神，值得閩北學習。台灣茶專家左如玉認為，武夷山茶產業與地緣結合，令人感受到茶文化的博大精深。遊客到武夷山，不但能品到好茶，也能親身體驗茶工藝，欣賞茶文化精彩表演。

「左如玉莊園茶」茶人左芳儒，現場示範台灣茶道，每個動作精緻細膩，十分到位。她提及，品茶文化漸漸在台灣年輕人朋友圈崛起，主因在於茶與友誼一樣，需要時間累積出深度與厚度。三五好友相聚，品品茶、聊聊茶文化，放慢腳步，找到心靈相通與平靜。

武夷星茶業是武夷山知名的製茶企業。在這裡實習一年的台灣醒吾科技大學商業設計系周彥廷表示，實習的最大收穫是讓創意貼近市場，做出接地氣的設計。

另一位實習同學邱俞禎則說，當初來武夷山實習，家人很擔心，好在福建人很親切，大伙聚在一塊喝茶，很快成為好友，不自覺地就融入茶生活。她最喜歡武夷山的空氣，瀰漫茶香與悠閒。

實習福建

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