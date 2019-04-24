搶當太空超強權 中國計劃10年內在月球建研究站

2019-04-24 22:35 中央社 北京24日綜合外電報導



中國官媒今天引述中國國家航天局局長張克儉的話指出，北京計劃在未來10年內完成載人登月任務及在月球建造研究站。

中國的目標在於成為太空超級強權，其探測器在1月登陸月球背面時，已邁出重大一步。

新華社報導，中國國家航天局局長張克儉在一場演說中說，中國計劃未來10年內在月球南極建造科學研究站。

張克儉並說，北京計劃在2020年前發射火星探測器，並證實第4個月球探測器嫦娥五號將於今年底前升空。

嫦娥五號原定在2017年下半年發射，以搜集月球樣本，但因計劃搭乘的長征五號遙二火箭在同年7月發射失敗而展延。