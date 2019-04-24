上海台協27日高雄徵才 提供3000個職位

2019-04-24 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



以「世界的上海 築夢的舞台」為主題的上海市台協第三屆徵才博覽會，4 月 27日將在高雄展覽館登場，本屆徵才博覽會參與台資企業 150 家，其中現場設征才展位企業 80 家，提供職位職缺3000 個。

從參與台企數量、徵才展位、場地規模、職缺數量上來看，均超過 2017 年、2018 年在台北舉辦的前兩屆徵才博覽會活動，希望能夠繼續為台灣青年來滬實習、就業搭建綜合平台，提供更多機會。

包括旺旺集團、廣達電腦、台達電子、日月光集團、南僑食品、元祖食品、海昌眼鏡、吉的堡教育、鼎捷軟體、冠龍閥門、競衡集團、春秋航空、富邦華一、國泰世華、雅茗集團等知名台資企業都加入此屆徵才博覽會活動。

本屆活動參與台企產業類別豐富，主要涵蓋投資管理、食品生產、教育培訓、電子科技、金融行業、旅遊服務、智慧製造、連鎖銷售、文創設計等多個領域，提供的職缺涉及管理類、專業技術類、綜合服務類等多種類型，選擇空間較大，歡迎廣大臺灣青年學子前來應聘，尋求上海這座國際化大都市的發展機會。

在高雄展覽館的徵才會現場，應徵者既可現場遞交紙質簡歷，也可以登錄活動官網，遞交電子版簡歷至徵才會人才求職資訊庫，並為登記入庫的求職者提供初步媒合協助及諮詢服務。

上海市台協徵才博覽會活動自 2017 年舉辦首屆至今，一直倍受青睞和關注，參與台企數量以及現場參與人次更是逐年不斷增加，已成為上海市台協兩岸青年交流服務工作品牌活動，也逐漸成為台灣青年來滬就業、實習以及台企招聘賢才的重要通路與平台。