啟德體育園動土 工程延誤祭重罰 每天罰430萬港元

2019-04-24 15:04 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



319億打造東方之珠 香港新聞組整理 分享 facebook 港府斥資319億港元興建的香港啟德體育園，昨日舉行動土典禮，預計2023年落成，屆時將成為全港最大的運動場地。今次港府在動土禮舉行的同時也向立法會發出文件，詳列合約條款及罰則，內容包括若工程延誤，負責興建的啟德體育園有限公司須繳付每天430萬港元違約金，做法十分罕見。

文匯報報導，特首林鄭月娥出席儀式時表示，啟德體育園是有史以來，政府在體育基建方面最重要的投資，期望團隊工作順利，不要超支或延誤。

根據文件，啟德體育園有限公司必須在合約期起54個月內完成建造，如有延誤，公司須每天繳付430萬港元的違約賠償金。民政事務局也會成立30人的駐地盤團隊監察工程。

另外，草坪狀況一旦出現問題，以致訂場申請不合理被拒絕或取消，每次事故都要罰款；可以容納5萬名觀眾的主場館、室內體育館的主場以及公眾運動場，啟用首5年有基本每年使用日數，如果不達標，每少一日罰款5萬至50萬港元。

報導稱，合約還要求體育園舉辦的體育活動總出席人次，在首5個營運年度，每年要有60萬人次才達標，第6至第10個年度，則增至每年70萬人次的目標，若不達標，每少1人次罰25港元；如果公司表現未達標，可被提早終止合約。政府會在第10個營運年度終結前，為公司營運表現進行中期檢討。

明報報導，港府人士透露，其實政府與其他機構簽訂合約也會附設各項要求標準，只是過去較少公開，政府明白公眾關注體育園項目，故今次採取「開誠布公」的做法，增加項目透明度。