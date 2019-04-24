違建案 律政司長夫判罰2萬 鄭若驊樓契涉瞞仍在查

2019-04-24 15:02 世界日報 香港新聞組╱香港24日電



香港律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，早前被揭發屯門獨立屋外僭建(違建)逾百平方呎泳池，案件昨於西九龍裁判法院裁決，他違反《建築物條例》票控罪成，罰款2萬港元。因潘今次所屬的控罪屬傳票性質，不會留案底。此外，關於鄭若驊涉隱瞞屯門海詩別墅4號屋僭建以申請銀行按揭，警方昨稱仍在調查。

明報報導，曾對媒體宣稱「百分之一百有信心」脫罪的潘樂陶，昨日沒到庭應訊，代表律師表示，潘前晚因嚴重健康問題留院；蘇官指出，因潘涉及的是傳票控罪，有權不到庭。對於罪成，律師稱需研究判辭才決定會否上訴。

報導指出，潘樂陶被控前年4月2日至去年1月9日期間，身為小欖樂翠街5號海詩別墅擁有人，明知未獲建築事務監督的書面批准及同意，便在該處建造游泳池，違反《建築物條例》。蘇官接納專家證人所稱，泳池由4塊輕量鋼板及塑膠袋組成，易於組裝和拆除，不影響獨立屋結構；但建造前未取得屋宇署的同意，遂裁定潘罪名成立。

潘樂陶一方求情稱，潘是國際工程界的先驅，曾獲大英帝國勳章（OBE）和銅紫荊星章，並曾任工程師學會會長，過往曾為香港環境做出貢獻，又指涉案泳池為潘用作水上運動，能快速移除，亦沒設排水系統，只靠水喉和水桶入水，形容相關定罪屬「技術性」。

此外，鄭若驊的屯門海詩別墅4號屋也被揭發僭建，她多次強調2008年購入時已是現時狀，惟鄭簽署的轉讓樓契和銀行按揭文件中，對獨立屋描述均沒包括地庫。有政黨質疑鄭涉隱瞞僭建以申請按揭，並到警署報案。警方昨回覆，有關案件仍在調查。