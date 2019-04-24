親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台中花博虧損、花博卡發不完？林佳龍這樣回應

影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54世界日報 香港新聞組／香港24日電

新鴻基地產前主席郭炳湘20日離世 。（中通社資料照片）
新鴻基地產前主席郭炳湘20日離世 。（中通社資料照片）
分享
新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘去年10月病逝，其紅顏知己唐錦馨曾透過一間離岸註冊公司，購入持有陽明山莊單位的公司股權，她於兩個月前透過該離岸公司入稟高院，要求被委託持有該公司股份的執業律師，在公司投票議決前按原告的意願委任兩名董事，及禁止對外洩露相關資料。案件將於6月5日提訊。

明報報導，此次唐錦馨入稟興訟，要求委任兩名董事加入持有陽明山莊單位的華新發展，估計是希望爭取維持她在物業「主權」上的話事權。郭氏家族及帝國集團雙方均表示不評論。

郭家點算資產觸發訴訟

據報導，不少本地富豪為保密身分，都會透過離岸公司買賣，此次牽涉訴訟的陽明山莊物業正是郭炳湘與唐錦馨以這類手法買入。據知郭炳湘去世後，家人開始點算其生前資產和投資，辨別清楚權益誰屬，若不屬郭炳湘的會放棄，若確認屬於郭炳湘的，例如陽明山莊的單位，便會收回。

報導稱，原告Fortune Aces Ltd（裕能有限公司）為英屬處女島（BVI）註冊公司，於3月5日入稟高院，控告被告鍾廉同。鍾為一名執業律師。據入稟狀指出，案件涉及一間本地註冊的「華新發展有限公司」，被告於2017年6月7日簽署一份委託聲明，為原告持有該公司的股份。原告要求法庭頒令，被告在議決投票前，必須按照原告的指示，委任兩名華新發展的董事，以及在未得原告同意下，禁止披露相關公司資料予任何人。

根據公司註冊資料，案中原告及被告均為華新發展的股東，並由姚志偉擔任公司唯一的董事；姚是帝國集團執行董事。

陽明山香港投票

相關新聞

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

香港迪士尼票價調漲3%

2019-04-24 14:57

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

北京觀察／違建別墅爆不停 住建部令地方摸查

2019-04-24 12:33

內蒙古化工廠爆燃 3死5傷

2019-04-24 11:44

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

海口打造5G智慧樂園

2019-04-24 03:28

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

北京台胞綠化基地 200人植樹

2019-04-24 00:12

山西太焦高鐵 連續梁合龍

2019-04-24 00:12

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

習近平海上閱兵 青島加強維穩、安保升級

2019-04-23 14:41

廣東有家軍事博物館…開在家裡

2019-04-23 14:30

存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47

廣東無人島 下月市場化出讓

2019-04-23 01:47

商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54

許志安、黃心穎事件餘波…巡查8000的士？ 私隱專員拒絕

2019-04-22 13:51

涉嫌非法捕撈 南韓扣押5艘中國漁船

2019-04-22 13:45

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

Model S電動車傳自燃起火 特斯拉派員調查

2019-04-22 11:17

公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12

大連化工廠爆炸？官方稱庫房起火 無人員傷亡

2019-04-22 10:59

「江派」曾慶紅返家鄉江西 陸民高喊「領導好」

2019-04-22 10:22

兩岸青少年 廈門共築航天大夢

2019-04-22 02:05
看更多

熱門文章

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

【長知識】中共055驅逐艦正式亮相 被美軍列為巡洋艦

2019-04-23 18:39

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

中共自製航母落空？閱兵不見船影 習近平還大談和平...

2019-04-24 10:00

習近平海上閱艦卻起大霧 陸網友笑稱「看不艦」

2019-04-23 17:46

中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

兩岸建交可行？國台辦駁斥有「兩國論」意涵

2019-04-24 11:05

自投羅網？陸男種香菜卻長出罌粟 發文炫耀遭警方關切

2019-04-23 21:32

成立一年半虧損99億 瑞幸咖啡要赴美上市

2019-04-23 17:16

影／中共海軍建軍70周年閱兵 首艘國產航母未亮相

2019-04-23 17:35

美批准對台軍售案 陸國防部：堅決反對、立即撤銷

2019-04-24 10:43

中共海上閱兵 展現核威懾實力

2019-04-24 00:09

習近平青島閱兵 文武大秘被曝光

2019-04-24 13:12

「今天禁這個、明天罰那個」國台辦嗆民進黨反制措施

2019-04-24 11:44

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

回擊美對伊朗石油禁令 中共轟美實施長臂管轄

2019-04-23 21:09

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

需錢孔急 瑞幸咖啡赴美拚上市

2019-04-23 23:46

美未派軍艦參加海上閱兵 環時：美國更加敏感了

2019-04-24 10:04

中共海上閱兵 為何選西寧艦作習近平的檢閲艦？

2019-04-24 13:32

055型南昌艦首亮相 101舷號意義特殊

2019-04-24 10:43

青島閱艦式偏慶祝交流 南海閱兵重作戰演練

2019-04-23 17:40

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

南昌號首秀！共軍驅逐艦 破萬噸門檻

2019-04-24 00:09

中美貿易摩擦持續 逾六成中國企業擬增加對外投資

2019-04-23 16:12

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

瑞幸啟動赴美IPO 籌資30億

2019-04-23 23:52

蔡總統稱不信中國沒干預大選 國台辦：無稽之談

2019-04-24 11:14

非洲豬瘟撲殺102萬頭豬 陸農業部：產業衝擊嚴重

2019-04-23 15:31

王丹：一旦有兩岸和平協議 就是二二八的重演

2019-04-24 14:37

現場側記／海上霧太大 只聞戰機響

2019-04-24 00:09

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

美對伊朗石油禁令 陸批「長臂管轄」

2019-04-24 00:09

陸電信雙雄財報 一喜一憂

2019-04-24 00:37

瑞幸咖啡融資不斷 跟不上燒錢速度

2019-04-23 23:52

鬥魚正式向美提交IPO申請 將融資5億美元

2019-04-23 17:24

瑞幸咖啡持續燒錢 啟動來美IPO

2019-04-24 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top