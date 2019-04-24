郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54 世界日報 香港新聞組／香港24日電



新鴻基地產前主席郭炳湘20日離世 。（中通社資料照片） 分享 facebook 新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘去年10月病逝，其紅顏知己唐錦馨曾透過一間離岸註冊公司，購入持有陽明山莊單位的公司股權，她於兩個月前透過該離岸公司入稟高院，要求被委託持有該公司股份的執業律師，在公司投票議決前按原告的意願委任兩名董事，及禁止對外洩露相關資料。案件將於6月5日提訊。

明報報導，此次唐錦馨入稟興訟，要求委任兩名董事加入持有陽明山莊單位的華新發展，估計是希望爭取維持她在物業「主權」上的話事權。郭氏家族及帝國集團雙方均表示不評論。

郭家點算資產觸發訴訟

據報導，不少本地富豪為保密身分，都會透過離岸公司買賣，此次牽涉訴訟的陽明山莊物業正是郭炳湘與唐錦馨以這類手法買入。據知郭炳湘去世後，家人開始點算其生前資產和投資，辨別清楚權益誰屬，若不屬郭炳湘的會放棄，若確認屬於郭炳湘的，例如陽明山莊的單位，便會收回。

報導稱，原告Fortune Aces Ltd（裕能有限公司）為英屬處女島（BVI）註冊公司，於3月5日入稟高院，控告被告鍾廉同。鍾為一名執業律師。據入稟狀指出，案件涉及一間本地註冊的「華新發展有限公司」，被告於2017年6月7日簽署一份委託聲明，為原告持有該公司的股份。原告要求法庭頒令，被告在議決投票前，必須按照原告的指示，委任兩名華新發展的董事，以及在未得原告同意下，禁止披露相關公司資料予任何人。

根據公司註冊資料，案中原告及被告均為華新發展的股東，並由姚志偉擔任公司唯一的董事；姚是帝國集團執行董事。