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直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37世界日報 中國新聞組╱上海24日電

天獅集團董事長李金元的神祕會所「華堂」被拆。圖／彭湃新聞
天獅集團董事長李金元的神祕會所「華堂」被拆。圖／彭湃新聞
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中國直銷巨頭之一天獅集團董事長、天津首富李金元的神秘會所「華堂」日前曝光，這座占地百畝、紅牆金瓦的仿古宮殿坐落於天津城區西北方的武清開發區，內還設有家族祠堂，供奉李世民像。據悉，華堂奢華炫富的背後，還涉嫌未批先建，而23日，對華堂的大規模的拆除工作已經開始。

澎湃新聞報導，透過查詢谷歌地圖歷史圖片發現，2010年2月26日，華堂已處於施工當中，幾棟宮殿建築已經封頂，但整個園區內沒有任何綠化和道路。2011年6月18日的照片顯示，華堂的道路綠化已基本成型。據此可知，華堂的建成時間在2011至2012年之間。

然而，天津市規畫和自然資源分局武清區分局表示，在華堂所處的泉和路東側、高新路南側、新源道北側範圍內，截至目前已經出讓了兩宗土地，受讓人均為天津天獅生命科學有限公司，出讓合同簽訂於2013年1月5日。這意味著，華堂涉嫌 「未批先建」。

據報導，華堂的拆除作業本月23日已經開始，門口不斷有施工車輛進入，大門口「華堂」的牌匾已經摘下。

在華堂外的新源道上，有多名掛有綠色胸牌的工作人員蹲守，一位身著保安制服、自稱來自武清開發區的工作人員表示，這些人是天獅集團員工，只有佩戴胸牌才被允許進入華堂。這名工作人員還表示，華堂將會全部拆除，「屬於違法建築唄」。

在拆除之前，整個華堂園區由三米左右高的紅色牆壁環繞。一份宣傳資料寫道，華堂的整體設計參照唐朝皇宮風格建造，整個行宮以長壽殿為中心，分別由熙園、崇孝堂、老君殿等主題建築組成，擁有總統套房以及餐飲、會議、休閒等設施，內設家具均採用海南黃花梨、金絲楠木、小葉紫檀、大葉紫檀等名貴木材，純手工打造，價值近10億元人民幣(約1.48億美元)。

值得一提的是，今年3月來，宮殿式巨製黑龍江「曹園」、河北邯鄲「袁府」相繼引發關注。「曹園」內必須拆除的16處建築物和構築物，3月31日已拆除。另外，邯鄲市政府4月17日在官網表示，已依法深入全面調查「袁府」。

天獅集團董事長李金元的神祕會所「華堂」被拆。圖／視頻截圖
天獅集團董事長李金元的神祕會所「華堂」被拆。圖／視頻截圖
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