北京觀察／違建別墅爆不停 住建部令地方摸查

2019-04-24 12:33 世界日報 文／雲上風



住房和城鄉建設部近日下發一份緊急通知到省級地方，要求地方「摸查」違建別墅，同時暫停審批別墅項目。通知還畫定了時間段，即要求地方梳理過去15年來的別墅項目，還要上報違建別墅的清查整治情況。

住建部發出緊急通知，是因又一個大型違規別墅被揭露。這是繼陝西秦嶺風水線別墅群、河北石家莊劈山而建別墅群、黑龍江牡丹江林區莊園「曹園」、河北邯鄲大宅門「袁府」之後，又一個大型仿古宮殿，被揭露後清拆，然而沒人知道還有多少別墅、莊園、宮殿散落各地。

這仿古宮殿名叫「華堂」，建在天津武清開發區，占地百畝，建得如同皇城紅牆黃瓦。內設有主人家的家族祠堂，又怪怪地供奉著李世民像。

敢建仿古宮殿，而且建在當朝皇城北京旁邊，當然不可能是凡人。這個人就是天獅集團董事長、人稱天津首富的、又自信是李世民後人的李金元。

李金元本來做小買賣，後來成了實業家，八○年代初他在東北長春一個塑料廠當廠長，後來進關跑到河北的滄州一個飼料蛋白粉廠當廠長，1992年辦起了天津天獅集團，任董事長兼總經理，以賣保健品發財，熬成了天津首富。他又以大手筆的捐款做善事，名氣越來越大。

天獅集團2010年又拿了直銷牌照，就更加壯大，但同時也開始被揭露種種劣行，比如被央視「焦點訪談」曝光天獅牌蟲草菌絲體膠囊中並不含冬蟲夏草，而是用一種叫做「彎頸黴」的東西替代，後來又被揭露天獅名為超越計畫的投資項目違規，其「砸金蛋得獎金」誘惑致多人傾家蕩產。而李金元曾組織6000人大閱兵，他本人模仿習近平穿著中山裝坐吉普車閱兵。