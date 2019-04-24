親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

扁：兩黨半斤八兩 會用徵召方式提名韓、蔡選總統

MLB／林子偉3支1本季首長打 紅襪卻遭老虎逆轉

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17世界日報 記者林則宏╱報導

中國人結婚率創下史上新低，「失戀博物館」應運而生。在「失戀博物館」中，可以看到許多人可歌可泣的愛情故事，讓人動容。結婚率低就算了，偏偏離婚率也居高不下，有人說，這和房地產政策有觀，還有人預言若當局收取房地產稅，中國將出現離婚大潮……

愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
分享

憑弔… 那些逝去愛情

中國去年全國結婚率僅千分之7.2，創史上新低。為什麼年輕人不結婚了？原因之一，也許是因為愛一個人好難。這從近些年來，「失戀博物館」在各地如雨後春筍般冒出來，也可看出些端倪。包括：吉林長春、陝西西安、江蘇南京、四川成都、重慶、貴州貴陽等地，都在近期成立「失戀博物館」，吸引不少人前往憑弔那些已經逝去的愛情。

據稱，全球第一座失戀博物館位在中歐克羅埃西亞首都薩格勒布，成立於2006年。博物館創辦人是克羅埃西亞的製片人歐琳卡‧維什蒂查和畫家德拉仁‧格魯比西奇。2003年，當兩人四年戀情結束後，朋友勸他們扔掉一切會勾起回憶的東西。

但經過一次長談，兩人更希望能保存那些物品。於是他們從兩人珍藏的物品開始，設計並裝修了失戀博物館，並開始邀請朋友也捐出他們分手後留下來的物品。現在，這裡已存放數千件從世界各地徵集來的「失戀遺物」。

展覽… 讓人哭著看完

去年中，失戀博物館來到上海展覽，吸引許多人前往參觀。當中每件展品都有捐贈者寫下的關於他們的故事，描述那些或溫馨、或瘋狂、或顛覆、或痛苦的愛情。當時媒體曾形容，這是個會讓人哭著看完的展覽。

愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
分享

在此之前，失戀博物館已經在全球27個國家辦過49場展覽，並在2011年被授予「歐洲最有創意博物館獎」。

或許是受此影響，去年中，南京一個「85後」年輕人也開了家失戀博物館，搜集到200多件物品，只要掃描每件物品旁的二維碼，就能看到相關的失戀故事。之後，南京一處商場中也設了另一座失戀博物館，據稱是透過網路徵集到各式失戀物品和失戀故事。

去年底，成都市青羊區一座商場也出現失戀博物館，展示各地網友捐贈的100多件「失戀遺物」。籌設這座博物館的知名情感博主許仙僧說，現在年輕人談戀愛「走心」（用心）的比率在慢慢下降，他希望讓大家透過別人的故事吸取教訓、珍惜現在。

除了失戀遺物，這裡還懸掛著許多令人心碎的戀人絮語，像是：「忘掉一個人，只需要兩件事，時間或新歡。你選擇了新歡，而我選擇了時間」、「我見過你愛我的樣子，所以確定你不愛我了」、「我好希望，離開了我之後，你會不習慣」。

遺物… 看看別人愛情

愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
愛一個人好難 失戀博物館遍地開花
分享

不過，長春一間咖啡館，3個女大學生早在2012年就在咖啡館裡開了失戀博物館，為失戀的人們免費保存那些既捨不得丟棄又無處存放的「愛情遺物」，也讓上門的客人能透過這些物品，看看別人愛情的模樣。

今年初，失戀博物館出現在西安一家商場裡，創辦的3個年輕人平均年齡只有21歲，當中收集了來自中國各地100多位失戀者的物品與故事，宣稱希望幫助那些失戀的人們，有個情感發洩和傾訴的場所。

近日，一座失戀博物館悄然出現在貴陽市區。根據人民網上消息，當中展出從各地收集到的「失戀遺物」，包括：CD、火車票、打火機、羽毛球拍等等，每一個物件都在講述著一份刻骨銘心，卻又無疾而終的愛情。

「有個男孩看到了展出的吉他，想到他和之前的戀人之間也有一把吉他，當場就崩潰了。」唐姓策展人說，他的初衷是希望能療癒更多人分手後內心的創傷。他認為，許多人很長時間都走不出情傷，但若是看到別人與自己也有類似的經歷，或許能更快地放下前一段感情，重新投入新的生活。

博物館愛情結婚

相關新聞

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

海口打造5G智慧樂園

2019-04-24 03:28

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

北京台胞綠化基地 200人植樹

2019-04-24 00:12

山西太焦高鐵 連續梁合龍

2019-04-24 00:12

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

習近平海上閱兵 青島加強維穩、安保升級

2019-04-23 14:41

廣東有家軍事博物館…開在家裡

2019-04-23 14:30

存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47

廣東無人島 下月市場化出讓

2019-04-23 01:47

商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54

許志安、黃心穎事件餘波…巡查8000的士？ 私隱專員拒絕

2019-04-22 13:51

涉嫌非法捕撈 南韓扣押5艘中國漁船

2019-04-22 13:45

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

Model S電動車傳自燃起火 特斯拉派員調查

2019-04-22 11:17

公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12

大連化工廠爆炸？官方稱庫房起火 無人員傷亡

2019-04-22 10:59

「江派」曾慶紅返家鄉江西 陸民高喊「領導好」

2019-04-22 10:22

兩岸青少年 廈門共築航天大夢

2019-04-22 02:05

福州永泰 台青打造農技站

2019-04-22 02:05

德陽無人機種稻 一畝田兩分鐘

2019-04-22 02:05

華人尋根熱 河南打造根親聖地

2019-04-22 02:04

陸生態部長：環境安全仍嚴峻

2019-04-22 02:04

北京瞭望／豬年．豬事．豬周期

2019-04-22 01:05

兩岸微流行／浮誇帶笑 誇誇群風行

2019-04-22 00:13

到三毛故鄉定海 感受小沙女流浪記

2019-04-21 23:45

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36
看更多

熱門文章

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

中國海軍首曝光萬噸級「055導彈驅逐艦」海上航行畫面

2019-04-23 10:45

【長知識】中共055驅逐艦正式亮相 被美軍列為巡洋艦

2019-04-23 18:39

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

習近平海上閱艦卻起大霧 陸網友笑稱「看不艦」

2019-04-23 17:46

中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45

習近平登「西寧艦」海上閱兵

2019-04-23 14:52

自投羅網？陸男種香菜卻長出罌粟 發文炫耀遭警方關切

2019-04-23 21:32

陸大媽為搶快在峇里島船上互毆 網諷：丟臉丟到國外去

2019-04-23 14:21

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

陸學者：兩岸存八大風險 但總體風險可控

2019-04-23 09:23

成立一年半虧損99億 瑞幸咖啡要赴美上市

2019-04-23 17:16

影／中共海軍建軍70周年閱兵 首艘國產航母未亮相

2019-04-23 17:35

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11

中共海軍成立70周年 習近平會見外國海軍代表團

2019-04-23 13:31

習近平下午主持海上閱艦 青島加強維穩

2019-04-23 11:13

陸5G時代來臨 北上廣深等7城開通試驗網絡

2019-04-23 10:45

回擊美對伊朗石油禁令 中共轟美實施長臂管轄

2019-04-23 21:09

需錢孔急 瑞幸咖啡赴美拚上市

2019-04-23 23:46

青島閱艦式偏慶祝交流 南海閱兵重作戰演練

2019-04-23 17:40

中美貿易摩擦持續 逾六成中國企業擬增加對外投資

2019-04-23 16:12

非洲豬瘟撲殺102萬頭豬 陸農業部：產業衝擊嚴重

2019-04-23 15:31

中共海上閱兵 展現核威懾實力

2019-04-24 00:09

習近平海上閱兵 青島加強維穩、安保升級

2019-04-23 14:41

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

斯里蘭卡爆炸 4名中國傷者為科考團老師和學生

2019-04-23 09:25

中國聯通5G試驗 陸7城市開通

2019-04-23 14:36

廣東有家軍事博物館…開在家裡

2019-04-23 14:30

鬥魚正式向美提交IPO申請 將融資5億美元

2019-04-23 17:24

談騰訊 馬雲：非阿里要打敗對 象而是發展伴侶

2019-04-23 14:52

瑞幸啟動赴美IPO 籌資30億

2019-04-23 23:52

陸電信雙雄財報 一喜一憂

2019-04-24 00:37

南昌號首秀！共軍驅逐艦 破萬噸門檻

2019-04-24 00:09

佔中案24日判刑 邵家臻：他日更強壯與大家見面

2019-04-23 13:22

現場側記／海上霧太大 只聞戰機響

2019-04-24 00:09

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

平潭自貿片區 吸1012名台青登陸創業就業

2019-04-23 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top