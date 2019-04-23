強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



女方挽著劉強東的手臂。(明州事記視頻截圖) 分享 facebook 女方與劉強東在餐會中，並非始終坐在一起。(明州事記視頻截圖) 分享 facebook

微博帳號@明州事記近日發布兩段疑似劉強東明州事件監視錄像，明尼蘇達州明尼亞波利斯警察局發言人艾爾德(John Elder)22日回應表示，「警方只能確認我們發布了什麼視頻，及我們何時發布，而對網路上流傳的影片，警方無法確認或否認其真實性」；但他也提到，警方從未公開此事件的任何視頻。

美聯社22日晚間報導，不清楚是誰將這兩段視頻於網路公布，內容雖經剪接，但已由劉強東在中國的律師出面證實其真實性；此外，代表劉強東的美國律所，則向美聯社公開完整監視錄像。

看過完整版劉靜堯租住公寓監視錄像，美聯社報導，該公寓內共有11台監視攝影機拍到當晚情形，包括劉強東與女學生一起從車子走到公寓，期間劉強東曾一度看起來握著女方的手臂。

而餐館部分，美聯社指出，完整版監視影片中，還包括疑受害女學生坐在劉強東身旁，然後也會跟著敬酒，不過，影片中看不出來女方有喝醉情形，晚餐期間，劉強東曾起身到廁所，該名女學生則尾隨他，之後兩人一起回到餐桌。

劉強東律師布利斯伯斯(Jill Brisbois)稍晚也發出聲明表示，這些視頻消除了廣泛流傳的錯誤信息和虛假指控，並明確支持亨內平郡檢察官辦公室不起訴其當事人的決定。

律師說，影片說明了一切，儘管該名女子聲稱受到傷害，遭強迫喝酒，但影片中可見她在沒有協助情況下走路，而且手臂挽著劉強東，律師還提到，「整個餐會被描述得比實際情況要邪惡很多」，她說，影片中可看見「女方亦步亦趨地跟著男方」。

代表原告的律師事務所則表示，曝光的視頻與原告對執法部門所說的內容，以及上周她所提出的民事訴訟的一致。

微博號「明州事記」22日發布了兩段總長五分多鐘的視頻，其中一段約兩分鐘的影片顯示，當天在Origami日本餐廳聚餐時，劉強東與疑遭強暴的受害女學生劉靜堯(Jingyao Liu，音譯)並沒有始終坐在一起，在用餐中的一段時間，兩人座位中間隔了兩名男性，且兩人各自與其他人交談，女學生並未明顯看出醉酒。

而劉強東結束晚宴與眾人起身離開時，並未與女學生交流，不過，隨後疑為劉強東的男子又走回來，向女學生旁的男性說了話，隨後該女學生也跟著起身離開。

接著影片中該女學生在餐館門口為眾人開門，劉強東獨自走出大門，一名也在門口的女性似乎與女學生交換了幾句話後，劉靜堯就跟上劉強東離開。

第二段錄像約三分鐘，一開始疑似女學生刷卡進入公寓，並請劉強東與其女助理(疑與在餐館門口向女學生講話者為同一人)進入，接著請兩人進入電梯，在進入第二個電梯前，劉強東女助理停住腳步沒有跟著進去；接著，視頻中的兩人從電梯走出，女方拉著劉的手臂，然後兩人又再度換乘電梯，電梯內的監視影片顯示，女方依舊挽著劉的手臂，兩人偶有交談。

走出電梯後，女方繼續挽著劉強東手臂，最後在一間公寓房間門口由女方開門與劉強東一起進入。

當時在就讀明尼蘇達大學的疑性侵受害人劉靜堯，幾天前才在明州亨內平郡(Hennepin County)法庭提出民事訴訟，這項將劉強東與JD.com列入被告的訴訟指稱，劉在強暴女學生前的晚宴中，逼她喝了不少酒，而在女方公寓內，劉未經同意也不顧其絕望懇求及抗議而予以性侵。

由於女學生在訴狀上的陳述，與22日揭露的影片有所出入，在「明州事記」公布這些視頻後，立即引起廣大關注。